許智傑高市長初選競辦開幕 3對手獻祝福展君子之爭

參加民進黨高雄市長初選的立委許智傑今天舉行競選辦公室開幕茶會，3名初選對手邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺均到場祝福，展現君子之爭，也強調「兄弟姊妹登山」，會團結一致，讓高雄越來越好。

許智傑今天在左營區博愛三路舉辦競選辦公室開幕茶會，3名初選對手邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺也到場表達祝福，展現民進黨初選君子之爭風度及團結氣勢。

民進黨立委邱議瑩說，許智傑是她的好兄弟，平常各自跑行程時，在車上也會通電話、幫彼此打氣。今天許智傑競辦成立，一定要到場祝賀，給予最大祝福。她和其他民進黨高雄市立委都有共同目標，就是在市長陳其邁的基礎上，讓高雄越來越好。

民進黨立委林岱樺表示，今天行程雖然很滿，但再怎麼忙都要來祝福許智傑，民進黨要改革、要團結才能勝選。賴瑞隆則說，他與許智傑是好兄弟，今天特別到場獻上祝福，希望一切順利圓滿。他強調，「兄弟登山一起努力、一起登頂」，高雄隊會繼續團結，共同守護高雄未來。至於是否成立競辦，賴瑞隆說仍在評估。

許智傑表示，自己是最了解基層的立委，面對初選會全力以赴、志在必得。他感謝所有來祝賀的夥伴，他說，很多人擔心初選後會不會有不合作的情況，但今天就可看出，最後不管誰出線，民進黨都會團結贏得最後勝利。

許智傑提到，要帶領高雄邁向新的智慧科技首都目標，並承諾未來將以先進科技驅動經濟發展，把高雄打造成台灣的AI首都，同時也要讓高雄成為一個充滿魅力、讓市民感到幸福與歡喜的宜居城市。