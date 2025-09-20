「董允耀洋樓」修復落成 後代跨海金門相聚見證洋樓重生

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
縣定古蹟「董允耀洋樓」是金門僑匯建築最盛期的代表作，融合南洋裝飾與閩南傳統，石作磚造工藝精良，洋樓為三塌岫型式建築，牆上泥塑並有老鷹、大象等西洋建築風格。記者蔡家蓁／攝影
縣定古蹟「董允耀洋樓」是金門僑匯建築最盛期的代表作，融合南洋裝飾與閩南傳統,石作磚造工藝精良,洋樓為三塌岫型式建築,牆上泥塑並有老鷹、大象等西洋建築風格。記者蔡家蓁／攝影

金門縣文化局與文化部文資局投入新台幣5500萬元推動的縣定古蹟「董允耀洋樓」修復工程，自民國111年4月開工，歷時3年多終於完成，今日舉行落成啟用典禮。印尼金門商人董允耀的後人從廈門、台灣與印尼遠道返鄉，見證祖厝重生，場面溫馨而隆重。

今年85歲的董允耀孫女董賽姍哽咽表示，能把祖厝捐給縣府，她覺得非常欣慰，不僅能為古崗帶來更多觀光效益，也能讓更多人看見這棟洋樓的風采，「祖父熱愛家鄉，無私奉獻的精神可以傳承下去，相當有意義。」她的外公是早期廈門銀行主席，她回憶自己出生僅4個月，就從廈門被送回洋樓由祖母照顧，直到7、8歲因國軍進駐才搬離，「我記得這裡有一口井，鄰居常來挑水洗衣，房子大又新，童年的記憶都在這裡。」她一直到30多歲才在印尼看到父母與弟弟。

董允耀孫子、泗水金門會館主席董倫慶說，看到洋樓修復完成與家人一同回來，讓他非常感動。他提到，祖父早年在印尼艱苦打拚，卻將畢生積蓄投入金門建設，創辦古崗學校等事蹟至今仍讓後人驕傲，「洋樓修復不只是建築重生，更是金門歷史記憶的延續，也提醒我們要把這份認同與希望留給下一代」。

董允耀洋樓於民國109年由董賽姍與董倫威慷慨捐贈縣府，縣府積極推動修復計畫，今日終於重現當年風貌。縣府秘書長張瑞心感謝董家後人無私奉獻，並指出，古崗因僑鄉背井在清末民初興建多座洋樓，見證小漁村轉變為「海上明珠」的歷史，如今隨著洋樓修復，古崗也能再度發光。

金門縣議員董森堡則強調， 董允耀在日本占據金門時期成立「難民救濟會」，後代捐獻洋樓正是延續這份精神；未來規劃引入藝術家進駐，讓古崗村更具文化特色。他也感謝文化局與文資局多年努力，讓修復計畫得以實現。

今日典禮中，金國興劇團以80多年傳承的傀儡戲演出揭開序幕，台南人間國寶陳啓村老師更特別設計洋樓專屬粿印，為落成儀式增添文化底蘊。

董允耀洋樓是金門僑匯建築最盛期的代表作，融合南洋裝飾與閩南傳統，石作磚造工藝精良，洋樓為三塌岫型式建築，包含主建築、廚房平房與雜物間，整體規劃完善，建築防盜設備完整堅實，牆上泥塑並有老鷹、大象等西洋建築風格。民國38年起曾被國軍徵用，59年間為海龍部隊進駐，洋樓正立面仍留有「海龍」與蛙人圖案痕跡，見證金門戰地歷史。

這次修復工程秉持「整舊如舊」理念，同時融入永續精神，將拆除過程中廢棄建材再利用，轉化為具藝術感的坡道，讓古蹟修復兼顧歷史再現與環境友善。

縣定古蹟「董允耀洋樓」今日舉行落成啟用典禮，今年85歲的的董允耀孫女董賽姍手撫著門環說，「我以前就睡這間房間，一直到7歲多才搬走」。記者蔡家蓁／攝影
縣定古蹟「董允耀洋樓」今日舉行落成啟用典禮,今年85歲的的董允耀孫女董賽姍手撫著門環說,「我以前就睡這間房間,一直到7歲多才搬走」。記者蔡家蓁／攝影
縣定古蹟「董允耀洋樓」今日舉行落成啟用典禮，董賽姍（左一）也充當解說員，跟與會貴賓與弟弟董倫慶（中）訴說著洋樓的點滴。記者蔡家蓁／攝影
縣定古蹟「董允耀洋樓」今日舉行落成啟用典禮,董賽姍(左一)也充當解說員,跟與會貴賓與弟弟董倫慶(中)訴說著洋樓的點滴。記者蔡家蓁／攝影
縣定古蹟「董允耀洋樓」今日舉行落成啟用典禮，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
縣定古蹟「董允耀洋樓」今日舉行落成啟用典禮,與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
縣定古蹟「董允耀洋樓」今日舉行落成啟用典禮，金門縣政府秘書長張瑞心（左四）頒發感謝狀給董允耀的後人。記者蔡家蓁／攝影
縣定古蹟「董允耀洋樓」今日舉行落成啟用典禮,金門縣政府秘書長張瑞心(左四)頒發感謝狀給董允耀的後人。記者蔡家蓁／攝影
縣定古蹟「董允耀洋樓」今日舉行落成啟用典禮，金門縣文化局特別頒發感謝狀給所有參與的匠師與施工團隊。記者蔡家蓁／攝影
縣定古蹟「董允耀洋樓」今日舉行落成啟用典禮,金門縣文化局特別頒發感謝狀給所有參與的匠師與施工團隊。記者蔡家蓁／攝影

