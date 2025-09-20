高雄甲仙芋筍節登場 陳其邁重申財劃法修法刻不容緩

快訊

中央社／ 高雄20日電

2025甲仙芋筍節今天登場，高雄市長陳其邁表示，民眾到甲仙遊玩可獲50元商圈券，盼帶動觀光人潮。他也提到財劃法修法刻不容緩，應將面積納入計算，讓高雄獲得更合理經費支持。

2025甲仙芋筍節今天熱鬧開場，活動現場由「甲仙國中拔河隊」及「甲仙國中太鼓隊」表演揭開序幕。陳其邁致詞表示，甲仙盛產芋頭與竹筍，市府今年以演唱會規格推出優惠，民眾到甲仙遊玩即可獲得50元商圈券，盼能進一步帶動觀光人潮，行銷在地農產。

陳其邁指出，甲仙位處山區，面積廣大、人口約5300人，農路、水路及林業道路需求龐大。市府近年爭取資源，丹娜絲颱風重建條例中央補助農損200多萬元、農路補助408萬元，市府也投入700萬元，全力協助地方重建。

他也提到，財政收支劃分法修法刻不容緩，應將面積納入計算，讓幅員遼闊的高雄獲得更合理經費支持。

甲仙區公所指出，去年推出「偶泥」成功打響當地觀光品牌，今年特別邀請偶泥哥哥「偶泥桑」擔任甲仙貓店長，與偶泥攜手推出「呷仙鮮販賣所」，結合在地盛產芋、筍、梅等農特產，讓遊客享受山城最豐富新鮮農特產品。

甲仙芋筍節集結東高雄地區特色商家，以「山城好物」為主題，精心打造展現山區風情特色市集，現場攤位嚴選東高雄當季農產、手作工藝與特色小吃，呈現山城小鎮質樸魅力與創意活力，讓民眾體驗甲仙鄉鎮風情。

此外，市府規劃於甲仙大橋旁打造全新「偶泥桑吊卡模型裝置」與「摩托車打卡模型盒」，為活動增添吸睛亮點。同時甲仙國小「藏匿於草叢間的偶泥」裝置，與甲仙郵局上探出「擁有超長尾巴的偶泥桑」身影，組成療癒夢幻甲仙貓星球，展期自9月13日至9月29日，邀請大家把握時間到甲仙拍照打卡、留下最可愛夏日回憶。

修法 陳其邁 丹娜絲颱風

