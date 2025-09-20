快訊

未獲邀媒體藍黨魁選舉辯論！卓伯源「踢館」痛批：可以這樣搞嗎？

YouTuber東眼山錄美景…遇「Gopro裸男討合照」 山友罵：雙北桃園橫行

超天使浪橘被送進收容所 狂蹭志工不想被關籠「請別離開我好嗎」

高雄市增3例境外移入登革熱 籲回國民眾配合防疫

中央社／ 高雄20日電

高雄市衛生局今天公布新增3例登革熱境外移入確診個案，無本土新增個案。衛生局呼籲民眾入境時若有疑似症狀，應主動告知機場檢疫人員並配合抽血、疫調，可獲得禮券及免於社區噴藥防治。

衛生局今天透過新聞稿公布新增3例登革熱境外移入確診個案。1例為本國籍50多歲民眾，9月4日至9日前往越南旅遊，9月15日出現症狀，隔天診所NS1快篩陰性，9月17日檢驗PCR陽性。

還有1例為來台旅遊30多歲菲律賓籍旅客，9月13日自北部入境，9月17日傍晚抵達高雄，隔日有症狀診所就醫快篩陽性，9月19日檢驗PCR陽性。

另1例為30多歲菲律賓籍女性，為高雄市一家科技公司作業員，9月9日入境，9月16日有症狀，2天後就醫快篩陽性，9月19日檢驗PCR陽性。目前3例確診者均已住院，市府防疫團隊亦針對個案住家、工作地及活動地進行緊急防治。

衛生局表示，截至昨天，全國登革熱境外移入個案共171例，高雄市21例，其中9月至今新增7例，顯示目前東南亞國家登革熱疫情仍嚴峻。

衛生局表示，民眾入境時若有發燒、頭痛、肌肉骨骼酸痛等登革熱疑似症狀，於入境時主動告知機場檢疫人員並配合抽血、疫調，完成登革熱NS1快篩採檢，等待快篩結果，可獲得價值新台幣500元禮券。

另外，入境發燒配合採檢NS1快篩陰性者，同意入住指定醫院至PCR檢驗結果確認，可獲禮券1000元，住院期間費用免費（不含伙食費及自費病房費）、機場至指定醫院計程車費用則核實支付，確診另獲2500元通報獎金。

衛生局強調，確診民眾若於入境時配合相關防疫措施，不僅可免於社區噴藥緊急防治，還能獲得禮券，保護同住家屬及親友。同時也提醒各事業單位應善盡保障移工健康人權，所屬國際移工集中住宿地點，應落實健康管理監測。

衛生局 登革熱 快篩陽性

延伸閱讀

高雄增4例登革熱境外移入 2移工未通報罰管理人

致死率逼近伊波拉！台大專家示警注意「立百病毒」：慎防境外移入個案

印尼籍移工入境被檢出發燒 台南新增1例登革熱境外移入案例

登革熱疫情升溫不輕忽 新北瑞芳清潔隊加強防疫孳清行動

相關新聞

「董允耀洋樓」修復落成 後代跨海金門相聚見證洋樓重生

由金門縣文化局與文化部文資局投入新台幣5500萬元推動的縣定古蹟「董允耀洋樓」修復工程，自民國111年4月開工，歷時3年...

屏縣進入超高齡社會 年輕人投入長照打破低薪、低尊嚴迷思

屏東縣已進入「超高齡社會」，65歲以上人口占21.21%，照顧人力需求逐年增加。如今越來越多年輕世代選擇投入長照領域，包...

高雄高爾夫球場轉型公園 下月開放

高雄高爾夫球場經市府收回，10月將改名「果嶺自然公園」免費開放，民代搶先體驗占地70公頃的園區，卻發現停車位、公廁不足，...

駁二落海獲救 47歲加國男子康復出院「繼續台灣旅程」

高雄駁二藝術特區本月7日晚間傳出一名47歲加拿大籍男子酒後失足落海，救起時已無呼吸心跳，經送往高雄市立大同醫院搶救，男子...

北市真善美聯誼會與全國家長大聯盟手作蛋黃酥 金門傳愛

中秋將至，為了讓離島偏鄉的弱勢家庭與長者在佳節感受到社會的祝福，救國團台北市真善美聯誼會與全國高級中學家長大聯盟攜手合作...

高雄高爾夫球場改名「果嶺自然公園」10月開放 配套恐不足

高雄高爾夫球球場去年因違法用農藥等爭議後遭市府強制收回，預計10月將正式改名「果嶺自然公園」全面免費開放，園區保留18洞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。