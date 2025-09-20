高雄市增3例境外移入登革熱 籲回國民眾配合防疫

高雄市衛生局今天公布新增3例登革熱境外移入確診個案，無本土新增個案。衛生局呼籲民眾入境時若有疑似症狀，應主動告知機場檢疫人員並配合抽血、疫調，可獲得禮券及免於社區噴藥防治。

衛生局今天透過新聞稿公布新增3例登革熱境外移入確診個案。1例為本國籍50多歲民眾，9月4日至9日前往越南旅遊，9月15日出現症狀，隔天診所NS1快篩陰性，9月17日檢驗PCR陽性。

還有1例為來台旅遊30多歲菲律賓籍旅客，9月13日自北部入境，9月17日傍晚抵達高雄，隔日有症狀診所就醫快篩陽性，9月19日檢驗PCR陽性。

另1例為30多歲菲律賓籍女性，為高雄市一家科技公司作業員，9月9日入境，9月16日有症狀，2天後就醫快篩陽性，9月19日檢驗PCR陽性。目前3例確診者均已住院，市府防疫團隊亦針對個案住家、工作地及活動地進行緊急防治。

衛生局表示，截至昨天，全國登革熱境外移入個案共171例，高雄市21例，其中9月至今新增7例，顯示目前東南亞國家登革熱疫情仍嚴峻。

衛生局表示，民眾入境時若有發燒、頭痛、肌肉骨骼酸痛等登革熱疑似症狀，於入境時主動告知機場檢疫人員並配合抽血、疫調，完成登革熱NS1快篩採檢，等待快篩結果，可獲得價值新台幣500元禮券。

另外，入境發燒配合採檢NS1快篩陰性者，同意入住指定醫院至PCR檢驗結果確認，可獲禮券1000元，住院期間費用免費（不含伙食費及自費病房費）、機場至指定醫院計程車費用則核實支付，確診另獲2500元通報獎金。

衛生局強調，確診民眾若於入境時配合相關防疫措施，不僅可免於社區噴藥緊急防治，還能獲得禮券，保護同住家屬及親友。同時也提醒各事業單位應善盡保障移工健康人權，所屬國際移工集中住宿地點，應落實健康管理監測。