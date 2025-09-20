菊島運動嘉年華活動 逾千民眾健走同樂場面盛大

「運動i臺灣2.0」菊島運動健走、舞蹈與親子律動等嘉年華活動，馬公國際廣場今天湧入1300餘位老少參與，澎湖縣長陳光復看到這麼多民眾參與，期許大家多運動、身體更健康，並提醒天氣炎熱要注意補充水分與安全。

「運動i臺灣2.0」菊島運動嘉年華活動，今天在陳光復、議員蘇陳綉色及體育會榮譽理事長張偉男等人共同鳴槍後，魚貫出發，1300餘位老少沿著國際廣場展開4公里的健走，場面壯觀。

陳光復表示，今天菊島運動嘉年華活動，看到這麼多的老少民眾參與，以行動來響應運動i臺灣，人人愛運動，身體就健康，國家力量就強大，由於天氣高溫炎熱，期許所有參加健走等活動的民眾，隨時補充水分並注意安全。

「運動i臺灣2.0」菊島運動嘉年華活動，馬公國際廣場園區今天安排有健走、親子律動與舞蹈展演等，吸引全縣17個社區與1300多人參與，場面盛大，宛若一座運動城市。