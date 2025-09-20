聽新聞
屏縣進入超高齡社會 年輕人投入長照打破低薪、低尊嚴迷思
屏東縣已進入「超高齡社會」，65歲以上人口占21.21%，照顧人力需求逐年增加。如今越來越多年輕世代選擇投入長照領域，包括照服員、護理師、社工、營養師、治療師、行政人員等不同專業人才，以熱情與專業為屏東長照產業注入新動能。
縣府長照處表示，過去長照工作常被簡化為「把屎把尿」，甚至被視為低薪、低尊嚴的工作。事實上長照工作融合多種專業素養，不僅需要身體照顧技巧，還要敏銳觀察力，並要支持家屬面對照顧壓力，必要時通報與連結資源。
28歲的邱心怡大學讀觀光系，曾短暫從事保險業，因母親有10年的居服員經驗，加上家庭因素，便與母親在新來義部落開設家托站。她說家托站就像「長輩的保母」，尤其許多部落青壯年長期出外打拚，家托站能把照顧變成社區的力量。
初期因跟母親理念不合，邱心怡一度身心俱疲，經過一年的磨合與不斷溝通後，才逐步找到合作的默契。她說，長照是一條雖辛苦卻很有價值的路，希望有更多年輕人投入，不要覺得長照只是低階工作，觀念也正在改變。
28歲的賴瑋苓是物理治療專業，21歲就投身長照，目前擔任居家長照機構的督導員與管理職務，每天除了安排班表、行政協調，還要家訪、電話訪視。他說，長照工作雖繁瑣，但是一份能累積專業、收穫尊嚴與自信的職業，也鼓勵年輕人加入，能帶來很多原本意想不到的回饋。
