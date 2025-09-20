快訊

澎湖尖山電廠員工獻愛心 捐血助血庫

中央社／ 澎湖縣20日電

在血液庫存拉警報之際，台電尖山發電廠發起捐血活動，廠長李鳳春今天率30多名員工以行動率先捐血，馬公捐血中心出現人潮，充實血庫血液。

今年邁入第12年的台電尖山發電廠「把疼惜的心轉為關懷的愛」捐血活動，從18日起連續3天在馬公捐血中心受理各界捐血，2天來累積逾120袋。電廠也派出工作人員在現場協助，尤其週休假日捐血人潮比平日更多。

李鳳春今天上午率30多名員工前往捐血，李鳳春表示，20年來每年都會前往捐血中心捐血，展現捐血救人的精神。

李鳳春表示，尖山發電廠與台電工會第56分會、尖電職工福利會自民國103年起聯合舉辦「把疼惜的心轉為關懷的愛」捐血活動，今年邁入第12年，累積為血庫捐血逾60萬cc，適時補充澎湖血庫血源，未來將持續辦理這項公益活動。

台電 馬公 捐血中心

