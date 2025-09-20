高雄高爾夫球場轉型公園 下月開放

高雄高爾夫球場經市府收回，10月將改名「果嶺自然公園」免費開放，民代搶先體驗占地70公頃的園區，卻發現停車位、公廁不足，周邊交通欠缺規畫。另橋頭新市鎮附近占地95公頃的高雄都會公園，行道樹竄根，鋪面破損，民眾也怨常跌傷。

工務局公園處表示，果嶺自然公園內部指示牌、路燈及公廁等設施正建置整修中，屆時會在八德南路和松藝路各規畫1處入園通道，新增4處人行步道，方便民眾入園。交通局指公園內現有3處停車場共700格位，周邊暫無公車抵達，但已設YouBike站，道路標線、號誌都將滾動修正。

澄清湖旁高雄高爾夫球場因違法使用農藥、未做好水土保持，建物未辦公安耐震申報，租約到期仍占用，遭市府要求返還，高爾夫俱樂部去年11月結束營業後，市府著手打造滯洪池，並整合鄰近雙湖公園，打造為媲美紐約中央公園的「澄清湖大公園」，其中球場改名為果嶺自然公園，園內高低落差達數十公尺，可俯瞰澄清湖、圓山飯店，猶如在郊山健走。

這處18洞球場歷史悠久，過去政商名流常聚首揮桿，10月開放後，一般民眾無需繳納數百萬元會費即可入園，市長陳其邁日前表示，自己花了3小時才走完18洞，未來會持續打造生態廊道，復育濕地，舉辦草地音樂會，並爭取企業ESG支持，鼓勵市民認養維護。

不過邱俊憲等議員近日會勘，發現園區缺乏道路指標，民眾入園恐會迷向。也擔心聯外道路路幅小，車流爆量會回堵，另園區停車空間、公廁數量不足，更無大眾運輸工具抵達。議員陳慧文說，園區草皮保養得很好，忍不住想脫鞋走走。但周邊停車空間不足，日後恐造成停車亂象，而此地為水源保護區，不建議攜寵物進入。

另外橫跨橋頭、楠梓區的高雄都會公園面積達95公頃，比果嶺公園更具規模，但早年人行道鋪面規格不一，近年樹木竄根撐爆鋪面，不利通行，民眾抱怨容易跌倒受傷，公園處表示，已編3500萬元，會在橋新一路及橋新六路路段鋪設總長1.7公里的人行道，國土署補助2870萬元，預計明年動工，後年完工。