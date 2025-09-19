快訊

駁二落海獲救 47歲加國男子康復出院「繼續台灣旅程」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
加拿大籍男子（中）獲救康復出院，表示將繼續在台灣的旅程。圖／高雄市立大同醫院提供
高雄駁二藝術特區本月7日晚間傳出一名47歲加拿大籍男子酒後失足落海，救起時已無呼吸心跳，經送往高雄市立大同醫院搶救，男子恢復生命徵象，住院治療11天，昨日康復出院，繼續完成在台灣的旅程。

院方指出，患者送到大同醫院時狀況危急，急診團隊立即展開急救，隨後轉入加護病房持續觀察，治療過程中，男子曾一度仰賴呼吸器，意識昏迷，經團隊多日接力搶救與密集照護，病人逐步甦醒，意識由混亂恢復至清晰，不僅順利脫離呼吸器，還能自行活動。

醫護人員回憶，病人初期甦醒時腦部功能尚未完全恢復，只能以法語夾雜簡單英語溝通，情緒一度低落，甚至失去求生意志，加護病房團隊除利用翻譯軟體、肢體語言安撫病人，院方更特別找來具備法語能力的醫師協助溝通，協助病人穩定情緒，展現人性化照護。

男子康復後，提到這趟台灣之行原本因疫情延宕許久，終於成行卻遇上意外，卻也讓他深刻體會到台灣醫療實力與人情溫暖，他計畫在高雄繼續旅程，包括旗津、龍虎塔等景點，並許下心願，盼望有機會再次來台參與端午划龍舟活動。

大同院長林孟志表示，醫院跨團隊整合的能量從急診、加護病房到後續照護，第一時間成功救回病人，這起案例不僅見證了在地醫療能量，也展現醫學中心水準的急救能力，未來將持續強化急重症醫療，提供國內外旅客安心、可靠的醫療服務。

