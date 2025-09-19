衛武營攜手春美歌劇團 「忘川遙」打造旋轉舞台

春美歌劇團明天起一連2天，在衛武營國家藝術文化中心演出年度新作「忘川遙」，此次也運用歌劇院旋轉舞台呈現從人間愛戀到死後等待的時空流轉。

衛武營今天舉辦「忘川遙」彩排記者會，衛武營表示，這不僅是衛武營與春美歌劇團的二度攜手，更是一次傳統戲曲集體創作能量的展現。全劇以「愛與執念」為主題，由「京劇小天后」黃宇琳跨界執導，並與身兼副導演、編劇和演員孫凱琳共同創作而成。

衛武營表示，此次演員陣容也是星光熠熠，由素有「歌仔戲界金城武」美譽的團長郭春美、當家小旦簡嘉誼及實力派演員古翊汎、廖玉琪同台領銜主演。透過深具當代感的視角與劇場手法，打造一趟跨越陰陽兩界的史詩旅程，以一轉眼的死生契闊，聲聲叩問愛的忠誠與雋永。

衛武營藝術總監簡文彬表示，歌仔戲是台灣表演藝術的重要根基，衛武營自開館以來，便以保存與創新並重的理念，致力投入歌仔戲的推廣與轉譯。繼去年與春美歌劇團合作「桃花謎」成功挑戰多元性別議題後，今年再度攜手，推出由年輕世代共同創作的新編歌仔戲「忘川遙」，深刻探問人間的無常與放下。

春美歌劇團說明，故事圍繞著郭春美所飾演的龍虎將軍趙霆翰，他戰死沙場後因不捨摯愛，拒喝孟婆湯，甘願在陰間受苦60年，只為等待戀人朱玉翎，深刻演繹「寧受忘川千年苦，不飲孟婆一碗湯」的深情與執著。由簡嘉誼飾演的女將軍朱玉翎，則以60年的思念，堆疊出望鄉台上的幕幕回望。

劇團表示，「忘川遙」以陰陽兩界跨越一甲子的時空敘事，舞台設計以「環形輪迴流轉」為核心，運用歌劇院的旋轉舞台，配合佈景的升降與物件移動，流暢地呈現從人間愛戀到死後等待的時空流轉，演繹人生無常，構築業鏡、望鄉台、三生石、忘川河等台灣傳統戲曲裡對幽冥境地的想像。

春美歌劇團自2004年起連續20餘年榮獲文化部國家級扶植團隊肯定，歷年傳藝金曲獎入圍與獲獎紀錄斐然。此次與衛武營再度攜手，持續讓傳統與當代中碰撞出新火花，展現衛武營和劇團在歌仔戲當代表現語彙與藝術追求上的無限可能。