高雄農改場推自主巡場智慧幫手 辨蟲害精準噴藥

高雄區農業改良場今天在農業部舉行記者會，介紹新研發成功能自主巡場的智慧幫手，會拍照還能辨識作物病蟲害及自動精準噴藥，不但降低農民工時，也減少噴藥對人員造成傷害。

高雄農改場場長羅正宗說，高雄農改場為新研發成功的「自主移動智慧精準噴藥機」取名「小小兵」，其實就是一部機器人，經由事先路徑設定及規劃後，可連續自主作業7小時，且可無線充電，農民在田間工作時，只需在旁監看。

羅正宗說，近年來為因氣候變化及農產業的提升，溫網室栽培面積大幅增加，若在溫網室中噴藥時，傳統的引擎動力式作業機產生的廢氣、噪音及噴藥時藥劑瀰漫，常造成農業作業人員身體不適。

另外，作物病蟲害的監測及防治透過人力作業，常需耗費大量時間，難以即時處理。高雄農改場副研究員潘光月說，「自主移動智慧精準噴藥機」可望節省至少3名人力，並減少噴藥作業造成的傷害，提高工作效能。

潘光月說，高雄農改場研發「自主移動智慧精準噴藥機」時是以小胡瓜為對象，但這個機器人的功能可視需要進一步擴增，只要有完整的訓練，完成其他作物病蟲害AI辨識資料庫，皆可和噴藥機結合，運用到其他作物的病蟲害防治。

「自主移動智慧精準噴藥機」已取得專利證書，高雄農改場也公告技轉給民間廠商，估計一台機器費用約新台幣40萬元，而農民現在購買電動農機可享有一半的補助。