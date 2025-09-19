快訊

逃兵風波後沒有一句道歉 威廉首度公開露面「急著先閃媒體」

談了什麼？傳駐美代表俞大㵢會晤川普情報顧問 知情人士這樣說

徐超斌鼻咽癌逝…「無聲的癌症」常被誤認感冒 早期常見6大徵兆曝

高雄農改場推自主巡場智慧幫手 辨蟲害精準噴藥

中央社／ 台北19日電

高雄區農業改良場今天在農業部舉行記者會，介紹新研發成功能自主巡場的智慧幫手，會拍照還能辨識作物病蟲害及自動精準噴藥，不但降低農民工時，也減少噴藥對人員造成傷害。

高雄農改場場長羅正宗說，高雄農改場為新研發成功的「自主移動智慧精準噴藥機」取名「小小兵」，其實就是一部機器人，經由事先路徑設定及規劃後，可連續自主作業7小時，且可無線充電，農民在田間工作時，只需在旁監看。

羅正宗說，近年來為因氣候變化及農產業的提升，溫網室栽培面積大幅增加，若在溫網室中噴藥時，傳統的引擎動力式作業機產生的廢氣、噪音及噴藥時藥劑瀰漫，常造成農業作業人員身體不適。

另外，作物病蟲害的監測及防治透過人力作業，常需耗費大量時間，難以即時處理。高雄農改場副研究員潘光月說，「自主移動智慧精準噴藥機」可望節省至少3名人力，並減少噴藥作業造成的傷害，提高工作效能。

潘光月說，高雄農改場研發「自主移動智慧精準噴藥機」時是以小胡瓜為對象，但這個機器人的功能可視需要進一步擴增，只要有完整的訓練，完成其他作物病蟲害AI辨識資料庫，皆可和噴藥機結合，運用到其他作物的病蟲害防治。

「自主移動智慧精準噴藥機」已取得專利證書，高雄農改場也公告技轉給民間廠商，估計一台機器費用約新台幣40萬元，而農民現在購買電動農機可享有一半的補助。

農民 農改場 農業部

延伸閱讀

醫院藥師不足⋯基層反對藥學技術員 台大教授：優化執業環境為何不可

假日急症中心護理師每班給2千元 挨批低於勞基法 健保署長：研議提高

拚公職攬才 考試院修法增公務機關中高階人力比例

基隆港老鷹嘉年華招募人力日薪1480元？ 市府：這是假資訊

相關新聞

高雄高爾夫球場改名「果嶺自然公園」10月開放 配套恐不足

高雄高爾夫球球場去年因違法用農藥等爭議後遭市府強制收回，預計10月將正式改名「果嶺自然公園」全面免費開放，園區保留18洞...

北市真善美聯誼會與全國家長大聯盟手作蛋黃酥 金門傳愛

中秋將至，為了讓離島偏鄉的弱勢家庭與長者在佳節感受到社會的祝福，救國團台北市真善美聯誼會與全國高級中學家長大聯盟攜手合作...

南灣變黃海民眾質疑核三廠光電釀禍 台電澄清：泥水非來自核三

近期墾丁海域常因泥流入海，出現「黃海」或「陰陽海」現象，有民眾懷疑與核三廠建設光電板有關。核三廠今日澄清，經監測與現場全...

行人、高齡友善示範區 高雄僅1處挨批「不夠友善」

高雄去年完成首處行人及高齡友善示範區，設座椅式護欄，打造友善通行環境，但民代發現，全市有21個行政區超高齡化，卻僅設1處...

豪雨夾帶泥沙 墾丁南灣變「陰陽海」

屏東恆春半島昨日上午大雨，南灣即時影像拍下南灣海域水面變黃的畫面。有潛水員指出，現在只要下大雨，墾丁水域能見度就不到5公...

高雄僅設1處行人高齡友善示範區 年長者嘆不易通行

高雄邁入超高齡社會，近年積極打造友善高齡行人通行環境，去年初完成行人及高齡友善示範區，在四維二路上打造高齡者步行空間，首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。