連江縣發表新書 完整記錄縣府近年施政

中央社／ 連江縣19日電

連江縣政府委託遠見天下文化出版的縣政專書，今天舉辦發表會。該書記錄縣府近年推動各項縣政成果。連江縣長王忠銘指出，馬祖要在兩岸三地之間找出定位。

連江縣政府今天發布新聞稿指出，今天於台北市內舉辦「馬祖嶼眾不同—以海為陸航向世界」新書發表會。該書記錄縣府近年推動各項施政，從生活小確幸、青年成家、交通連結、兩岸交流，到產業轉型、文化生態永續等六大面向成果，展現馬祖從戰地轉型、邁向國際舞台的堅實步伐。

連江縣長王忠銘致詞時說，馬祖不僅從軍事要地走向觀光發展，還從產業轉型、地方創生、交通布局、物流網建置、文化發展等面向，在兩岸三地之間找出定位，從島嶼出發，向世界接軌。新書出版，特別感謝縣府團隊、馬祖鄉親以及關心馬祖的各界人士共同努力。

台灣地方創生基金會董事長陳美伶致詞表示，王忠銘上任後推動縣務駕輕就熟，展現地方首長的宏觀視野與永續布局，期待馬祖在王忠銘持續帶領下再次華麗轉身。

連江縣府指出，座談會中包括台灣大學醫學院內科部臨床教授李宜家、國立成功大學建築學系名譽教授傅朝卿等，分別針對連江縣在偏鄉醫療改善，以及戰地景觀與歷史建築轉譯等方面分享看法。

根據不願具名的連江縣府官員表示，「馬祖嶼眾不同—以海為陸航向世界」目前沒有於全台書店上架銷售的相關計畫。

