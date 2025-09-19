北市真善美聯誼會與全國家長大聯盟手作蛋黃酥 金門傳愛
中秋將至，為了讓離島偏鄉的弱勢家庭與長者在佳節感受到社會的祝福，救國團台北市真善美聯誼會與全國高級中學家長大聯盟攜手合作，發起「月圓傳愛・真善美同行」公益行動，今天跨海到金門舉辦愛心捐贈活動，分別到大同之家與金門家扶中心捐贈表達愛心，希望讓他們感受到來自各界的溫暖。
真善美聯誼會是救國團中唯一的女性公益社團，遍布全台21縣市，以柔性力量推動社會服務；而家長大聯盟則由各高中家長會長、副會長組成，除了關注教育政策，也積極投入公益。這次兩大團體結合力量，把跨海的關懷化為最實際的陪伴。
活動由救國團台北市真善美聯誼會長洪婉真與全國高級中學家長大聯盟理事長郭佩銓率領20名幹部親赴金門，與在地的救國團金門縣真善美聯誼會會長李月黎共同合作，透過跨海公益旅行，將來自台北與全國家長的愛心親自送到金門。今天他們先到大同之家捐贈中秋加菜金，明日再前往金門家扶中心，捐贈月餅與捐款，讓孩子與長輩提前感受濃濃的節慶氛圍。
洪婉真指出，這次活動的愛心款項是由會員以「每單位1千元」方式募集，部分直接捐贈作為加菜金，部分則用於購買食材，讓會員們親手製作蛋黃酥。她說，透過揉麵、包餡到烘焙的分工合作，把溫度與心意揉進每顆糕點，再親送到金門家扶中心，讓公益不只是金錢捐助，而是真切的陪伴。
郭佩銓也強調，公益的價值不僅在於物質幫助，更在於精神支持。他希望孩子與長輩在中秋節能感受到「不孤單」，在溫暖中找到力量。
活動現場，台北與金門兩地的幹部不僅完成了捐贈，也交流彼此的公益經驗，象徵愛心跨越地域，凝聚成更堅實的公益網絡。兩大公益團體也說，這場「月圓傳愛」的公益旅行，不僅讓受助家庭與長輩提前過了一個溫馨的中秋，也讓參與成員體會到「給予的喜悅」與「陪伴的力量」。家長大聯盟也承諾，未來將持續擴大公益合作，把愛的種子撒向更多需要的角落，真正實踐「公益無界限、愛心不打烊」的精神。
