高雄高爾夫球場改名「果嶺自然公園」10月開放 配套恐不足

高雄高爾夫球球場去年因違法用農藥等爭議後遭市府強制收回，預計10月將正式改名「果嶺自然公園」全面免費開放，園區保留18洞球場設計，占地70公頃的廣闊草皮，繞完一圈需3至4小時，成休憩亮點，但民代日前搶先體驗後指出多項缺失，包括內部指摽、停車位、公廁不足，周標交通、大眾運輸缺乏規劃，未來家庭民眾入內恐釀問題。

高雄高爾夫球場因遭查違法使用農藥、未做水保措施、建物未辦公安耐震申報，租約到期佔用土地，市府要求返還土地，高爾夫俱樂部去年11月結束營業，市府著手打造滯洪量53萬公噸滯洪池，結合雙湖公園和澄清湖，打造媲美紐約中央公園的384公頃「澄清湖大公園」，其中高爾夫球場更名為「果嶺自然公園」，預計10月初正式開放。

1961年設立至今得果嶺自然公園佔地約70公頃，是國際標準18洞球道，也是南台灣歷史最悠久球場之一，目前球場東側松藝路已將原本厚重樹籬移除，民眾能直接瞭望果嶺，正式開放後，民眾再不需繳納數百萬元會費即可免費入園，成為全民共享自然資產，據悉市長陳其邁先前會勘時，討論公園規劃同時，會花近3小時走完18洞。

果嶺自然公園經多位學者、環保團體支持後，高市府後續採長期監測當地生態，打造生態廊道，持續防治外來種、復育濕地，未來會舉辦草地音樂會，提供基本友善遊憩設施，爭取企業ESG支持，鼓勵市民認養共同維護當地草皮。

不過市議員邱俊憲日前會勘並搶先體驗後表示，果嶺自然公園佔地龐大，內部尚缺乏足夠道路指標，擔心民眾入園後易迷失方向，未來正式開園後，公園聯外道路路幅不大，前往休憩人潮增加，道路若容納不了車流，恐釀交通回堵，園區內停車空間、公廁數量皆不足，也未建立大眾運輸公車路線，「這裡已不只是過去的高爾夫球場，未來更是屬於全體市民的公共空間，期待能成為大家休憩、運動、親近自然的新去處」。

市議員陳慧文表示，公園周圍停車空間不足，未來家庭開車恐造成停車亂象，市府應事先提供完整停車資訊，和增設足夠停車位應事先規劃清楚；此外考量該處屬水源保護區，園區不開放寵物進入，也未有寵物公園規劃，建議在鄰近的雙湖公園設置寵物活動區，以滿足飼主遛狗需求，她稱讚園區草皮保養很好，「忍不住想脫鞋走走，真的好舒服，繞了一圈以後，保證從早到晚、一年四季，能有不同驚喜」。

臉書「高雄好過日」表示，經過近一年球場與會員的軟硬抗爭與爭訟，近期公園內滯洪池等設施已開闢完成，未來會保留18洞球場設計，高低起伏地勢，內部高低落差達數十公尺，高處可俯瞰澄清湖、圓山飯店，猶如在郊山健走，繞完一圈就要3至4小時，「比同等大小的公園來得有挑戰，加上坡道起伏的景緻經過特別設計，也有更多樂趣」。