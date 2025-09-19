南灣變黃海民眾質疑核三廠光電釀禍 台電澄清：泥水非來自核三

近期墾丁海域常因泥流入海，出現「黃海」或「陰陽海」現象，有民眾懷疑與核三廠建設光電板有關。核三廠今日澄清，經監測與現場全面巡查，確認混濁泥水並非來自核三廠，主因為豪雨造成集水區多處野溪與河道沖刷入海，屬大範圍現象，與核三廠無直接關聯。

台電表示，核三廠海水排放渠道設有CCTV監視系統，連續監視結果顯示，出水口水質清澈，沒有泥水排放。核三廠也成立工作小組針對南灣、石牛溪、潭仔漁港及周邊野溪全面巡查，發現多處都有明顯泥水流出，顯示此次混濁現象屬於集水區的廣泛影響。

台電指出，根據中央氣象署資料，昨日恆春半島降下半天累積超過150毫米的豪雨，且多次出現短時強降雨，可能導致坡地鬆動與野溪崩塌，沖刷大量泥沙入海，並隨東南向西北的海流推向南灣海域，使混濁狀況持續。