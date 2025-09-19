快訊

南灣變黃海民眾質疑核三廠光電釀禍 台電澄清：泥水非來自核三

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
恆春半島昨日大雨，南灣即時影像監控記錄下南灣海域被泥水吞沒。變成「黃海」的畫面。圖／翻攝自南灣即時影像
恆春半島昨日大雨，南灣即時影像監控記錄下南灣海域被泥水吞沒。變成「黃海」的畫面。圖／翻攝自南灣即時影像

近期墾丁海域常因泥流入海，出現「黃海」或「陰陽海」現象，有民眾懷疑與核三廠建設光電板有關。核三廠今日澄清，經監測與現場全面巡查，確認混濁泥水並非來自核三廠，主因為豪雨造成集水區多處野溪與河道沖刷入海，屬大範圍現象，與核三廠無直接關聯。

台電表示，核三廠海水排放渠道設有CCTV監視系統，連續監視結果顯示，出水口水質清澈，沒有泥水排放。核三廠也成立工作小組針對南灣、石牛溪、潭仔漁港及周邊野溪全面巡查，發現多處都有明顯泥水流出，顯示此次混濁現象屬於集水區的廣泛影響。

台電指出，根據中央氣象署資料，昨日恆春半島降下半天累積超過150毫米的豪雨，且多次出現短時強降雨，可能導致坡地鬆動與野溪崩塌，沖刷大量泥沙入海，並隨東南向西北的海流推向南灣海域，使混濁狀況持續。

台電強調，雖然此次事件與核三廠無直接關聯，但公司仍將持續加強光電場水土保持設施巡檢、監測排水含沙量，並與地方政府、墾管處及居民保持溝通，公開監測數據，以降低民眾疑慮。

恆春半島昨日大雨，泥水流入南灣變成「黃海」，核三廠今日澄清泥水並非來自核三廠。圖／核三廠提供
恆春半島昨日大雨，泥水流入南灣變成「黃海」，核三廠今日澄清泥水並非來自核三廠。圖／核三廠提供
恆春半島昨日大雨，泥水流入南灣變成「黃海」，核三廠今日澄清泥水並非來自核三廠。圖／核三廠提供
恆春半島昨日大雨，泥水流入南灣變成「黃海」，核三廠今日澄清泥水並非來自核三廠。圖／核三廠提供

行人、高齡友善示範區 高雄僅1處挨批「不夠友善」

高雄去年完成首處行人及高齡友善示範區，設座椅式護欄，打造友善通行環境，但民代發現，全市有21個行政區超高齡化，卻僅設1處...

豪雨夾帶泥沙 墾丁南灣變「陰陽海」

屏東恆春半島昨日上午大雨，南灣即時影像拍下南灣海域水面變黃的畫面。有潛水員指出，現在只要下大雨，墾丁水域能見度就不到5公...

高雄僅設1處行人高齡友善示範區 年長者嘆不易通行

高雄邁入超高齡社會，近年積極打造友善高齡行人通行環境，去年初完成行人及高齡友善示範區，在四維二路上打造高齡者步行空間，首...

許智傑競選辦公室今天開箱 陳水扁、王金平花籃全到了

距離民進黨高雄市長初選愈來愈近，繼立委邱議瑩成立競選辦公室後，立委許智傑巨蛋商圈的競辦今天提早曝光，前總統陳水扁、立法院...

恆春半島大雨南灣海域變身 從陰陽海再變「黃海」

恆春半島今日下起大雨，截至上午11時30分，墾丁累積雨量已近100毫米。大雨來襲，南灣即時影像監控也拍下南灣海域逐漸被泥...

