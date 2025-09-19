紙風車劇團「燈怪」高雄演出 8米燈燈國王現身

由客委會與紙風車劇團打造2025原創客家親子劇「燈怪」，將於今天至21日在高雄文化中心演出，劇組打造8公尺高，機械更精密「燈燈國王」，邀南台灣民眾一同體驗客語之美。

繼7月於台北兩廳院藝文廣場首演後，「燈怪」將於今天至21日在高雄市文化中心圓形廣場演出。連續3天共3場演出，邀請南台灣觀眾一同走進奇幻的「燈怪宇宙」，免費觀賞、自由入座。

中央客委會今天上午在文化中心舉辦高雄演出記者會，主委古秀妃致詞表示，「燈怪」有3個特色，一是機械愈來愈精密，機械布置越來越高規格；二是客語量更多，但觀眾不需擔心看不懂，劇中運用技術跟方法克服語言障礙，連小孩都看得懂；第三是劇情和一般童話大圓滿歡喜劇情不同，結局是分離的，但分離有美好目的。

高雄市長陳其邁則說，「燈怪」傳達客家「敬天惜物」的生活態度以及守護家園精神，高雄致力於發展保存客家文化，包括提高客語認證獎金，歡迎所有市民來體驗客語之美。

客委會新聞稿說明，「燈怪」以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜族與燈怪世代傳承、守護環境的故事。全劇最矚目焦點就是3層樓高、身高8公尺、身長11公尺「燈燈國王」，歷時1年設計打造，內含5000多個手工機械零件，能移動四肢、張嘴噴氣、展翅、眨眼，甚至能與觀眾「互動對話」，栩栩如生。

此外，「燈怪」除了巨型燈怪，還有15隻呆萌可愛的「瓜族」與「燈族」一同亮相，在瓜族身上融入了客家圖騰刺繡與設計巧思，成為既可愛療癒，又具文化特色創新表現。演出時，這些人偶角色不僅在劇中與孩子互動，紙風車更將可愛身影製作成大型輸出，觀眾能在現場打卡拍照。

「燈怪」全劇結合3D動畫背景、全偶裝演出與原創音樂，讓孩子在驚奇中自然接觸客家語。特別是原創客語歌曲「瓜瓜歌」，旋律輕快、朗朗上口，演出時全場數千人跟著齊唱，瞬間成為「客語洗腦神曲」。高雄場同樣將邀請觀眾一同唱響，讓親子在歌聲中自然「講客」，以快樂方式傳承語言與文化。