快訊

才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

獨／陰莖增大術奪命…丁斌煌改名時間軸曝 曾被控共諜「女人是人生最大弱點」

紙風車劇團「燈怪」高雄演出 8米燈燈國王現身

中央社／ 高雄19日電

由客委會與紙風車劇團打造2025原創客家親子劇「燈怪」，將於今天至21日在高雄文化中心演出，劇組打造8公尺高，機械更精密「燈燈國王」，邀南台灣民眾一同體驗客語之美。

繼7月於台北兩廳院藝文廣場首演後，「燈怪」將於今天至21日在高雄市文化中心圓形廣場演出。連續3天共3場演出，邀請南台灣觀眾一同走進奇幻的「燈怪宇宙」，免費觀賞、自由入座。

中央客委會今天上午在文化中心舉辦高雄演出記者會，主委古秀妃致詞表示，「燈怪」有3個特色，一是機械愈來愈精密，機械布置越來越高規格；二是客語量更多，但觀眾不需擔心看不懂，劇中運用技術跟方法克服語言障礙，連小孩都看得懂；第三是劇情和一般童話大圓滿歡喜劇情不同，結局是分離的，但分離有美好目的。

高雄市長陳其邁則說，「燈怪」傳達客家「敬天惜物」的生活態度以及守護家園精神，高雄致力於發展保存客家文化，包括提高客語認證獎金，歡迎所有市民來體驗客語之美。

客委會新聞稿說明，「燈怪」以海洋與陸地共生為背景，描繪瓜族與燈怪世代傳承、守護環境的故事。全劇最矚目焦點就是3層樓高、身高8公尺、身長11公尺「燈燈國王」，歷時1年設計打造，內含5000多個手工機械零件，能移動四肢、張嘴噴氣、展翅、眨眼，甚至能與觀眾「互動對話」，栩栩如生。

此外，「燈怪」除了巨型燈怪，還有15隻呆萌可愛的「瓜族」與「燈族」一同亮相，在瓜族身上融入了客家圖騰刺繡與設計巧思，成為既可愛療癒，又具文化特色創新表現。演出時，這些人偶角色不僅在劇中與孩子互動，紙風車更將可愛身影製作成大型輸出，觀眾能在現場打卡拍照。

「燈怪」全劇結合3D動畫背景、全偶裝演出與原創音樂，讓孩子在驚奇中自然接觸客家語。特別是原創客語歌曲「瓜瓜歌」，旋律輕快、朗朗上口，演出時全場數千人跟著齊唱，瞬間成為「客語洗腦神曲」。高雄場同樣將邀請觀眾一同唱響，讓親子在歌聲中自然「講客」，以快樂方式傳承語言與文化。

客語 觀眾 客家文化

延伸閱讀

美濃砂石車橫行…高雄市府急禁大車 居民不領情提質疑

影／綠營高雄市長初選戰火升溫 陳其邁：希望4人坐下來協商

痛批修法獨厚台北 高市議會民進黨團「重修財劃法」

高雄婦人騎車遭撞死 路口號誌設計缺失…市府國賠18萬

相關新聞

南灣變黃海民眾質疑核三廠光電釀禍 台電澄清：泥水非來自核三

近期墾丁海域常因泥流入海，出現「黃海」或「陰陽海」現象，有民眾懷疑與核三廠建設光電板有關。核三廠今日澄清，經監測與現場全...

行人、高齡友善示範區 高雄僅1處挨批「不夠友善」

高雄去年完成首處行人及高齡友善示範區，設座椅式護欄，打造友善通行環境，但民代發現，全市有21個行政區超高齡化，卻僅設1處...

豪雨夾帶泥沙 墾丁南灣變「陰陽海」

屏東恆春半島昨日上午大雨，南灣即時影像拍下南灣海域水面變黃的畫面。有潛水員指出，現在只要下大雨，墾丁水域能見度就不到5公...

高雄僅設1處行人高齡友善示範區 年長者嘆不易通行

高雄邁入超高齡社會，近年積極打造友善高齡行人通行環境，去年初完成行人及高齡友善示範區，在四維二路上打造高齡者步行空間，首...

許智傑競選辦公室今天開箱 陳水扁、王金平花籃全到了

距離民進黨高雄市長初選愈來愈近，繼立委邱議瑩成立競選辦公室後，立委許智傑巨蛋商圈的競辦今天提早曝光，前總統陳水扁、立法院...

恆春半島大雨南灣海域變身 從陰陽海再變「黃海」

恆春半島今日下起大雨，截至上午11時30分，墾丁累積雨量已近100毫米。大雨來襲，南灣即時影像監控也拍下南灣海域逐漸被泥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。