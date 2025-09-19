澎湖日照長者樂活運動會 熱鬧展活力

快訊

中央社／ 澎湖縣19日電
由平安社會福利慈善事業基金會舉辦的「平安樂活保長青運動會」，19日在多功能綜合體育館舉辦，包括馬公等各鄉市日照長者與朝陽等社區長者近400人參與。（澎湖縣政府提供）中央社
由平安社會福利慈善事業基金會舉辦的「平安樂活保長青運動會」，19日在多功能綜合體育館舉辦，包括馬公等各鄉市日照長者與朝陽等社區長者近400人參與。（澎湖縣政府提供）中央社

澎湖400多名在日照與社區的長者，今天在「平安樂活保長青運動會」中個個神采奕奕，充分展現老當益壯「活到老、動到老」的精神。

由平安社會福利慈善事業基金會舉辦的「平安樂活保長青運動會」，今天在多功能綜合體育館舉辦，包括馬公等各鄉市日照長者與朝陽等社區長者近400人參與。縣長陳光復、議員蘇陳綉色等人與長者們同歡，場面熱鬧，笑聲不斷。

陳光復表示，運動是延緩身體機能退化的最佳良方，透過建立規律的運動習慣，不僅能有效預防老年疾病，還能維持身心健康。他特別感謝平安基金會的精心策劃，為長者提供了安全且歡樂的運動平台，讓他們能與家人及同儕同樂，增進彼此情誼。

陳光復指出，澎湖已邁入高齡化社會，縣府持續投入資源推動長者照護，特別強調「保密防跌」的重要性，提醒長者應注意骨質密度、預防跌倒，並在爬樓梯時適當使用扶手，增加穩定性，這樣才能享有健康、快樂且有尊嚴的晚年生活。

「平安樂活保長青運動會」安排「趣味九宮格」與「投籃高手」等遊戲，近400名長者齊力運動，每名長者展現驚人的活力與團隊精神，精準投籃、靈活走位，場邊加油聲與歡笑聲此起彼落，充分展現「活到老、動到老」的精神。

