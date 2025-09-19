小琉球設立美人洞徒步區 守護陸蟹降海釋幼

小琉球設立「美人洞生態廊道徒步區」，守護陸蟹降海釋幼，今起試辦至30日；未來每年5月1日至9月30日美人洞路段常態性夜間封路，預計效益保護超過500隻陸蟹。

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，為迎接陸蟹繁殖季，鵬管處、海洋保育署及小琉球海岸生態協會，今天在小琉球遊客中心廣場舉辦「陸蟹有喜-喜聚市集」活動，並宣布「美人洞生態廊道徒步區」啟動儀式，號召全國遊客、國際旅客共同守護陸蟹下海釋幼，打造一條安全繁衍永續之路。

鵬管處表示，往後每年5月1日至9月30日晚上7至10時，美人洞路段夜間封路，預計效益可保護超過500隻陸蟹，包含紫地蟹、毛足特氏蟹、椰子蟹等，每隻陸蟹產卵超過10萬顆，減碳效益超過10萬公斤二氧化碳當量（CO2e）。

鵬管處指出，「美人洞生態廊道徒步區」是全國首例，示範以永續理念結合地方創生護蟹封路，且在國際上案例也相當稀少，後續將以「陸蟹有喜」品牌傳達給國內外旅客。

今天活動主要推廣「陸蟹繁殖季守護行動」，美人洞路段開始試辦晚上7至10時夜間封路，以陸蟹及行人優先，禁止車輛通行，持續到9月30日。當天安排陸蟹、觀星專業導覽，讓遊客近距離認識陸蟹適性、繁殖行為，同時確保陸蟹能安全穿越道路前往海邊產卵。現場也設有生態教育專區，透過解說、互動與繪本，提升民眾對陸蟹生態理解與同理心。

鵬管處提及，除了保育行動，活動也強調「負責任旅遊」理念，當日市集規劃全面減塑，下午3至7時在小琉球遊客中心花園廣場展開，現場提供餐具租借及回收系統，並以不插電音樂會及無供電攤位減少對環境干擾，營造乾淨、舒服、不凌亂氛圍，讓旅遊體驗與自然環境和諧共生。

小琉球海岸生態協會表示，「陸蟹有喜」是一場屬於自然與生命慶典，不僅守護了珍貴生態繁殖季，也示範如何將環境教育融入旅遊活動，邀請民眾一同參與，共同見證樸實而浪漫的自然喜事。