屏東半島世界歌謠祭10月登場 世界彈撥樂器大匯演

2025半島世界歌謠祭10月在屏東恆春鎮登場，邀請8國團隊集結在地民謠傳藝師、民謠協會等，以輕搖滾翻玩民謠，將有世界彈撥樂器大匯演，展開跨文化交流。

縣府今天新聞稿表示，半島世界歌謠祭10月15至19日在恆春鎮西門廣場舉行，今年逢恆春建城150週年，歌謠祭以「半島來辦桌」為主題，以月琴為核心、歌謠作菜、音樂設宴，邀請日本、澳洲、義大利、美國、英國、法國、馬來西亞及台灣等8國團隊，還有在地民謠傳藝師等演出，讓世界聲音齊聚半島。

縣府文化處提及，18日晚間7時亮點主秀「Let’sFolk Rock！月琴來辦桌」，由金曲得主戴曉君為音樂總監，攜手民謠傳藝師、藝生及民歌手，以月琴為主場，聯手擁有精湛技藝的日本三味線演奏家NorikoTadano，以及在美國達人秀爆紅、喚醒傳統樂器搖滾野性的台灣旅美音樂人NINI，透過不同彈撥樂器的民謠個性與輕搖滾性格，重新演繹恆春半島傳統歌謠。

文化處說明，今年還有全球彈撥樂器大匯演，包含曼陀林、拿玻里吉他、婆羅洲沙巴吉他、中東樂器之王烏德琴、美式斑鳩琴等，為半島世界歌謠祭帶來瑰麗的音樂色彩。

另外，由打狗亂歌團副團長王煌鵬擔任導演的半島舞台特製節目「半島上菜秀」，結合辦桌主題，以「灶跤」文化為軸線，融合民謠、七字仔詩、總鋪師文化與創意打擊，同時集結恆春半島民謠協會、舞團、太鼓團、地方團隊共40多人參演，於17日下午4時登場，邀民眾一同參與。

文化處表示，為期5天的活動，有世界音樂盛會、特色市集、民謠大賽、國際交流工作坊等，邀請全台樂迷與遊客到恆春半島，共享音樂盛宴。