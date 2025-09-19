快訊

才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

獨／陰莖增大術奪命…丁斌煌改名時間軸曝 曾被控共諜「女人是人生最大弱點」

屏東半島世界歌謠祭10月登場 世界彈撥樂器大匯演

中央社／ 屏東縣19日電
2025半島世界歌謠祭10月15至19日在恆春鎮西門廣場舉行，今年以「半島來辦桌」為主題，邀請8國團隊與在地民謠傳藝師演出，讓世界聲音齊聚半島。（屏東縣政府提供）中央社
2025半島世界歌謠祭10月15至19日在恆春鎮西門廣場舉行，今年以「半島來辦桌」為主題，邀請8國團隊與在地民謠傳藝師演出，讓世界聲音齊聚半島。（屏東縣政府提供）中央社

2025半島世界歌謠祭10月在屏東恆春鎮登場，邀請8國團隊集結在地民謠傳藝師、民謠協會等，以輕搖滾翻玩民謠，將有世界彈撥樂器大匯演，展開跨文化交流。

縣府今天新聞稿表示，半島世界歌謠祭10月15至19日在恆春鎮西門廣場舉行，今年逢恆春建城150週年，歌謠祭以「半島來辦桌」為主題，以月琴為核心、歌謠作菜、音樂設宴，邀請日本、澳洲、義大利、美國、英國、法國、馬來西亞及台灣等8國團隊，還有在地民謠傳藝師等演出，讓世界聲音齊聚半島。

縣府文化處提及，18日晚間7時亮點主秀「Let’sFolk Rock！月琴來辦桌」，由金曲得主戴曉君為音樂總監，攜手民謠傳藝師、藝生及民歌手，以月琴為主場，聯手擁有精湛技藝的日本三味線演奏家NorikoTadano，以及在美國達人秀爆紅、喚醒傳統樂器搖滾野性的台灣旅美音樂人NINI，透過不同彈撥樂器的民謠個性與輕搖滾性格，重新演繹恆春半島傳統歌謠。

文化處說明，今年還有全球彈撥樂器大匯演，包含曼陀林、拿玻里吉他、婆羅洲沙巴吉他、中東樂器之王烏德琴、美式斑鳩琴等，為半島世界歌謠祭帶來瑰麗的音樂色彩。

另外，由打狗亂歌團副團長王煌鵬擔任導演的半島舞台特製節目「半島上菜秀」，結合辦桌主題，以「灶跤」文化為軸線，融合民謠、七字仔詩、總鋪師文化與創意打擊，同時集結恆春半島民謠協會、舞團、太鼓團、地方團隊共40多人參演，於17日下午4時登場，邀民眾一同參與。

文化處表示，為期5天的活動，有世界音樂盛會、特色市集、民謠大賽、國際交流工作坊等，邀請全台樂迷與遊客到恆春半島，共享音樂盛宴。

音樂 恆春 團隊

延伸閱讀

樺加沙颱風進逼將增強為中颱 強降雨、強陣風熱區曝

疑視線盲區 屏東國中生趕上學擦撞客運倒地受傷

樺加沙周日轉中颱 恐強度高、風場大 專家預期這時最接近台灣

樺加沙颱風將轉中颱增胖逼近台灣 氣象署：下周一起3天嚴防強風豪雨

相關新聞

南灣變黃海民眾質疑核三廠光電釀禍 台電澄清：泥水非來自核三

近期墾丁海域常因泥流入海，出現「黃海」或「陰陽海」現象，有民眾懷疑與核三廠建設光電板有關。核三廠今日澄清，經監測與現場全...

行人、高齡友善示範區 高雄僅1處挨批「不夠友善」

高雄去年完成首處行人及高齡友善示範區，設座椅式護欄，打造友善通行環境，但民代發現，全市有21個行政區超高齡化，卻僅設1處...

豪雨夾帶泥沙 墾丁南灣變「陰陽海」

屏東恆春半島昨日上午大雨，南灣即時影像拍下南灣海域水面變黃的畫面。有潛水員指出，現在只要下大雨，墾丁水域能見度就不到5公...

高雄僅設1處行人高齡友善示範區 年長者嘆不易通行

高雄邁入超高齡社會，近年積極打造友善高齡行人通行環境，去年初完成行人及高齡友善示範區，在四維二路上打造高齡者步行空間，首...

許智傑競選辦公室今天開箱 陳水扁、王金平花籃全到了

距離民進黨高雄市長初選愈來愈近，繼立委邱議瑩成立競選辦公室後，立委許智傑巨蛋商圈的競辦今天提早曝光，前總統陳水扁、立法院...

恆春半島大雨南灣海域變身 從陰陽海再變「黃海」

恆春半島今日下起大雨，截至上午11時30分，墾丁累積雨量已近100毫米。大雨來襲，南灣即時影像監控也拍下南灣海域逐漸被泥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。