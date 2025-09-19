高美館攜手駁二 推菲裔藝術家古皮特個展

高雄市立美術館KSPACE高雄實驗場20日將推出菲裔美籍藝術家妮可萊．布恩迪亞．古皮特個展「跨越海洋」，展出15件作品，包括雕塑、錄像、裝置、繪畫與手工造紙等媒材。

高美館今天新聞稿表示，妮可萊．布恩迪亞．古皮特（Nicolei Buendia Gupit）以跨文化的生命經驗為核心，探討離散族群的記憶與旅程，同時回應氣候變遷對島嶼社群的影響。透過雕塑、錄像、裝置、繪畫與手工造紙等多元媒材，邀請觀眾跨越海洋，開啟一場關於身份、記憶、土地與價值的深度對話。

高美館館長顏名宏表示，KSPACE是高美館展現實驗性與開放性的城市創意平台，此次「跨越海洋」（Tawid Dagat）首度與駁二藝術特區「藝術家進駐計畫」攜手合作；此外，更有13件作品首度於高美館亮相。

顏名宏說，從古皮特的創作中，可以看見她在駁二駐村時訪問在台菲律賓移工的經驗，並藉由藝術探討移民身分、全球資本主義、氣候變遷議題與島嶼文化之間的衝擊，從南方視角擴展至全球，重新檢視島嶼文化、身份、土地與價值的多元性。

「跨越海洋」將展出古皮特自2021年以來創作的15件作品，其中她在駁二駐村期間，與高雄及台北的菲籍移工交流，將他們的故事匯聚成動人的裝置作品「好運」，從一只敞開的行李箱中展開以紙張、風乾黏土和顏料再製的物件，這些物品不僅在異鄉具備實用價值，更承載著移工離鄉背井的深刻情感，成為遷徙記憶與情感的具體載體。

此外，另一系列於駐村期間啟發靈感的漁網作品「也許可能」，則透過編織與纏繞的動作，將菲律賓家族離散、文化流失經驗具象化為可觸可感的視覺裝置，成為記憶修補與文化傳承的創作實踐。

展覽從明天起至11月9日於高美館地下1樓KSPACE高雄實驗場展出，明天下午3時30分將有藝術家座談，由古皮特與文化工作暨藝術寫作者埃爾德里克．游治．洛斯巴尼奧斯（Eldrick Yuji Los Baños）共同與談。