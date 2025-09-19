澎湖表揚導護志工 守護學童安全上下學

澎湖縣長陳光復今天在導護志工表揚活動中，盛讚全縣近200名導護志工是守護學童的交通天使，肯定他們風雨無阻為學童提供安心上下學的道路。

澎湖縣政府今天在澎湖縣特殊教育綜合館舉辦「114年度國民中小學導護志工研習暨表揚」活動。縣長陳光復為「守護上學路、愛心無止境」AI合成的導護志工研習揭幕，並在教育處長林長安陪同下，表揚全縣各國中小學導護志工，向辛勤奉獻的導護志工致上最誠摯的感謝。

陳光復表示，導護志工是縣內交通安全教育不可或缺的重要夥伴，是交通安全的守護天使。不管是日頭赤炎炎或是風雨交加，他們每天都默默維繫學校周邊的交通秩序，守護學童平安到校與安全返家，滿足每一名縣民的平安需求，是營造幸福城市的重要一環。

澎湖縣政府配合交通安全月，除持續推動各項交通安全宣導外，今天舉辦國民中小學導護志工表揚大會，並安排馬公國小舞蹈表演，以及警察局現場講授「交通事故處理及相關法律責任」，讓志工在交流學習中增能，持續提升交通安全服務品質。