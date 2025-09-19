豪雨夾帶泥沙 墾丁南灣變「陰陽海」

屏東恆春半島昨日上午大雨，南灣即時影像拍下南灣海域水面變黃的畫面。有潛水員指出，現在只要下大雨，墾丁水域能見度就不到5公尺，對觀光是沉重打擊。墾丁國家公園管理處表示，研判是連日豪大雨沖刷導致泥沙入海所致。

中央氣象署資料顯示，昨上午恆春半島多處觀測站，半天累積雨量都破百毫米，墾丁雷達站有2個小時的時雨量超過40毫米。大雨造成的泥水流入墾丁海域，南灣即時影像記錄下整片海域變成藍黃分明的「陰陽海」。

有潛水員指出，最近墾丁水域雨後能見度就降低，僅剩3到5公尺，「如果連最珍貴的自然資源都不復存在，恆春要拿什麼來吸引遊客？再不守護，恆春的海洋將只剩下一片泥水」。

墾管處說，海域混濁原因研判是連日豪大雨沖刷導致泥沙入海，幾乎在恆春半島海域都可觀察到泥沙，是自然營力與人為活動作用的結果。目前南灣地區各項工程的水土保持問題，已通報水保主管機關調查。墾管處員工及學者本月中入海調查，正比對以往資料及評估危害程度。並強調全國國土開發行為皆有衛星變異點監測，會依內政部國土利用監測整合資訊平台，通知相關單位查報、取締，也會加強各機關的分工合作及巡護。

恆春民宿業者說，海洋是墾丁的特色，若常出現泥海，低迷的觀光恐雪上加霜。