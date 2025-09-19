快訊

行人、高齡友善示範區 高雄僅1處挨批「不夠友善」

聯合報／ 記者宋原彰鄭惠仁／連線報導
高雄市去年初在四維二路上打造「行人及高齡友善示範區」，還首創座椅式護欄，讓長者步行時坐下歇息，深獲好評，目前全市僅只一處。記者宋原彰／攝影
高雄市去年初在四維二路上打造「行人及高齡友善示範區」，還首創座椅式護欄，讓長者步行時坐下歇息，深獲好評，目前全市僅只一處。記者宋原彰／攝影

高雄去年完成首處行人及高齡友善示範區，設座椅式護欄，打造友善通行環境，但民代發現，全市有21個行政區超高齡化，卻僅設1處友善示範區，對長者不夠友善。另，台南市政府為提升行人安全，昨宣布將交通安全教育融入校訂課程，形塑停讓文化，打造友善交通環境。

高市都發局表示，高市都市設計審查規範已明訂高齡友善設計，包括基地退縮地需設人行道、設施帶設置座椅、道路植穴與步道鋪面需齊平、路口設斜坡道，以降低高齡者絆倒風險。交通局已向國土署提送新的高齡友善示範區計畫，預計年底會有明確的設置地點。工務局指高市分期分區改善既有公共建築物無障礙設施，已輔導改善375處。

高雄市推動人本交通，去年在長者常出入的社會局長青中心前試辦行人及高齡友善示範區，拓寬人行道，採用PC刷毛鋪面並加設無障礙坡道，也新設座椅式護欄和路口警示磚，改善公車站進出動線，去年2月啟用後頗獲好評。

不過議員鄭孟洳表示，高雄超高齡行政區已達21個，卻僅試辦1處行人及高齡友善示範區，推動進度明顯落後，建議市府以「長者日常生活圈」為核心進行空間規畫，加強人行空間改善，減緩斜坡角度，成立跨局處小組，將高齡友善設計納入都市計畫審議標準。

鹽埕區陳姓老翁說，市區很多人行道凹凸不平，斜坡過陡，路邊也沒有座椅可休息，他拄拐杖走到半路都無處歇腳；三民區一名老婦則說，很多社區據點、長照中心周邊道路都不平整，長者行走很怕摔。

9月為「交通月」，台南市教育局昨則宣布人本交通—停讓文化及交通安全教育體驗計畫專案，市長黃偉哲與師生代表共同宣誓遵守「車輛慢看停，行人安全行」，形塑停讓文化，提升市民交通安全意識，打造人車互相禮讓的友善交通環境。

黃偉哲說，維護學童交通安全是施政重點，南市2019年起爭取超過13.2億元，共改善102校通學步道，另推動交通安全教育融入校訂課程。南市教育局長鄭新輝盼各校整合資源，規畫戶外交通安全教育體驗課程，親師共同協力，培養孩子終身受用的交通安全素養。

