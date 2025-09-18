高雄僅設1處行人高齡友善示範區 年長者嘆不易通行

高雄邁入超高齡社會，近年積極打造友善高齡行人通行環境，去年初完成行人及高齡友善示範區，在四維二路上打造高齡者步行空間，首創座椅式護欄，深獲好評，但議員質疑示範區未擴大設置，全市已有21個超高齡化行政區，僅一處友善示範區，都市基礎設施仍對長者不友善。

行政院2023年5月通過行人優先交通安全行動綱領，其中推動行人及高齡友善示範區為建立人本交通典範做法之一，高市工務局選定苓雅區的社會局長青綜合服務中心前人行道，在四維二路（和平一路至英明路）試辦施作示範區，透過人行道拓寬重整、新設座椅式護欄及路口警示磚等方式，提升高齡者及行人步行安全。

因長青中心平時有長者頻繁出入，但前方人行道狹窄且地磚鋪面老舊破損，社會局為此釋出部分停車場空間，由工務局施作步道，採用PC刷毛鋪面並加設無障礙坡道，也改善公車站進出動線，考量長輩日常以步行為主，偶有短暫休息需求，在人行道綠帶區旁首設座椅式欄杆，提供空間讓長者坐下喝水、喘口氣，去年2月完工啟用。

市議員鄭孟洳表示，目前雖已試辦1處行人及高齡友善示範區，拓寬該處人行道、設置無障礙坡道與首創座椅式護欄，但該計畫仍在示範階段，並無進一步擴大規畫，其他局處只在「研究」及「採購程序」階段，進度明顯落後。

全市超高齡化行政區達21個，鄭孟洳認為，市府應以長者日常生活圈為核心做空間規畫，加強減緩斜坡角度、拓寬人行空間、增設夜間地面照明、改善長照機構周邊騎樓無障礙空間、延長斑馬線綠燈時間等，成立跨局處高齡友善專案小組，將高齡友善設計納入都市計畫審議標準。

鹽埕區陳姓老翁說，平時拄拐杖在市區道路很不便，斜坡過陡、人行道凹凸不平，路側的公共設施座椅也不足，想歇息也不易；三民區一名婦人說，主要幹道才有明顯更新人行道，但社區據點、長照中心、圖書館周邊仍缺乏支撐欄杆、道路不平。

交通局表示，已向國土署提送新的高齡友善示範區計畫，預計年底前將有明確地點和設置內容，目前透過逐步推動路口號誌設施改善，提高行人安全，包括增大行人專用號誌尺寸、調整行人通行秒數以及設置行人專用時相或行人早開時相，確保行人能夠安全穿越道路。

高市都發局表示，高市都市設計審查規範已明訂高齡友善設計，包括基地退縮地需設置淨寬1.5公尺以上人行道，退縮地應設置植栽設施帶，種植開展型喬木塑造連續遮蔭，且植栽帶可設置座椅，營造可休憩的步行環境；而道路植穴與步道鋪面需齊平、路口設斜坡道、路面設照明燈具，為此能大幅降低高齡者因視力或平衡感退化而絆倒風險。