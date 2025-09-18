連江航業為償債7600萬 議會今同意追加預算

連江縣政府所屬連江航業明年1月併入交通旅遊局。連江縣議會今天通過交旅局114年第1次追加減預算案，包括連江航業因虧損需於今年底前償還債務等新台幣7600萬元。

連江縣議會於15至18日召開臨時會，議程包括審查連江縣政府114年度第1次追加減預算案。其中，交通旅遊局排定於昨天審查，但因國民黨籍議員周瑞國昨天於議場指出，連江航業追加7600萬元的細節未清楚說明，難以同意通過，故延至今天上午審查。

連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐今天於議場說明，連江航業追加的7600萬元預算，為今年度有急迫性還款需求。其中3000萬元以縣府增資連江航業方式，其餘4600萬元則為年底前帳務上須彌平的虧損金額。包括航港局補助款與船舶委外廠商實際營運費用的差額，船舶維修費等。

至於增資的3000萬元，陳如嵐說，為連江航業本身過去10年的累計虧損金額。但連江航業裁併前仍為公司，所以若由縣府直接獎補助，會計上將列為收入，支付相關稅金後不利於償債。故在會計建議下，以增資方式辦理。

周瑞國指出，經溝通後，認同若未追加預算，連江航業無法如期支付委外廠商操作費，恐衍生違約等法律問題。但針對該公司初估超過1億元的實際虧損金額，目前仍未見完整書面資料，令人憂心明年度相關預算如何編列。陳如嵐承諾，10月底前會將連江航業財務狀況完整資料送交議會。