屏東長照產業生力軍 近2成為年輕世代

屏東縣邁入超高齡社會，照顧人力需求逐年增加，目前屏東長照人力中，年齡在30歲以下者占19.64%，年輕世代選擇投入其中，以熱情與專業為屏東長照產業注入新動能。

屏東縣政府長照處統計，長照人力多元，包含照顧服務員、整合服務中心個管員、居服督導、照管專員、社工醫事專業人員等，統計至今年7月，全縣共有4458人，其中照顧服務員2999人，占67.3%最多；而長照人力年齡在30歲以下者，占19.64%。

縣府今天發布新聞稿表示，目前屏東65歲以上人口比率達21.21%，已邁入超高齡社會，照顧人力需求逐年增加，長照職缺涵蓋照服員、護理師、社工、營養師、治療師、行政人員等，盼藉由青年生力軍加入與經驗分享，展現屏東長照產業溫度與專業。

「把照顧變成社區力量！」28歲的邱心怡說，大學念觀光系，畢業後短暫從事保險業，因母親有10年居服員經驗，加上哥哥為重度身障、爺爺年邁，她毅然與母親在新來義部落開設家托站。

邱心怡表示，許多青壯年長期外出打拚，家托站就像「長輩的保母」，在自家住所提供餐食、沐浴、復能與陪伴，讓長輩自在、家屬放心；透過志工、實習、兼職都是進入長照的好入口，找到熱情與節奏後，會發現這是一條辛苦卻有價值的路。

28歲的賴瑋苓投身長照已有7年經驗，她說，目前擔任居家長照機構督導員與管理職務，長照工作是一份能累積專業、收穫尊嚴與自信的職業；曾接觸某家庭父母雙雙臥病、弟弟為身障個案，3人同時需要長照，所幸透過出院準備、居家無障礙設施與喘息服務介入，讓照顧壓力大幅減輕。