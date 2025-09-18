快訊

符合市場預期！央行利率「連6凍」 房市政策未鬆綁

台中大安溪出海口驚現「半顆頭顱」 鑑識人員研判疑為人類顱骨

提告槓上超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」 法院判她只拿回「幹細胞」

聽新聞
0:00 / 0:00

許智傑競選辦公室今天開箱 陳水扁、王金平花籃全到了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委許智傑在巨蛋商圈成立初選競選辦公室，目前已經大致就緒，20日上午11時起正式運作。記者徐白櫻／攝影
立委許智傑在巨蛋商圈成立初選競選辦公室，目前已經大致就緒，20日上午11時起正式運作。記者徐白櫻／攝影

距離民進黨高雄市長初選愈來愈近，繼立委邱議瑩成立競選辦公室後，立委許智傑巨蛋商圈的競辦今天提早曝光，前總統陳水扁、立法院前院長王金平等人的祝賀花籃已經送達，競辦設在微笑公園對面、交通便利。團隊表示，後天正式開幕，對手邱議瑩、賴瑞隆及林岱樺也會出席，黨內良性競爭。

高雄4立委爭取市長提名，邱議瑩今年6月於三民區九如路科工館對面成立「高雄贏競選辦公室」，許智傑是鳳山選區立委，選在左營區博愛三路成立競辦，預計9月20日上午11時舉辦成立茶會。

競選團隊指出，初選競辦位於巨蛋商圈，無論是搭乘高雄捷運或上國10高速公路都很便利，開幕當天，同樣有意投身初選的邱議瑩、賴瑞隆及林岱樺也會到場祝賀，「兄弟爬山 互相鼓勵」。

立委賴瑞隆尚未規畫成立競選辦公室，另一立委林岱樺表示，AI時代處處都是行動辦公室；目前已有大寮、林園、仁武，以及和市議員合作協力的實體服務處，從縣區到市區無遠弗屆。讓市民感受到林岱樺綿密的服務網絡，使命必達的勤懇態度，才是最重要的事。

前總統陳水扁與兒子陳致中聯名送祝賀花藍。記者徐白櫻／攝影
前總統陳水扁與兒子陳致中聯名送祝賀花藍。記者徐白櫻／攝影
立委許智傑設置競選辦公室，立法院前院長王金平送上祝賀花籃，農漁會也有不少幹部送花藍，預祝高票當選。記者徐白櫻／攝影
立委許智傑設置競選辦公室，立法院前院長王金平送上祝賀花籃，農漁會也有不少幹部送花藍，預祝高票當選。記者徐白櫻／攝影
立委許智傑競選辦公室即將開張，室內以競選主色調紫色為主，展現既明亮輕柔風格。
立委許智傑競選辦公室即將開張，室內以競選主色調紫色為主，展現既明亮輕柔風格。

邱議瑩 辦公室 林岱樺

延伸閱讀

綠黨內初選禁掛大咖同框照 高雄最大贏家是她

美濃大峽谷引爆眾怒 邱議瑩：土石採取法草案最高罰2500萬元

綠高雄市長初選禁掛大咖同框照 賴瑞隆更新看板走運動風

美濃盜採砂石害婦摔傷 邱議瑩關懷協助度難關

相關新聞

許智傑競選辦公室今天開箱 陳水扁、王金平花籃全到了

距離民進黨高雄市長初選愈來愈近，繼立委邱議瑩成立競選辦公室後，立委許智傑巨蛋商圈的競辦今天提早曝光，前總統陳水扁、立法院...

恆春半島大雨南灣海域變身 從陰陽海再變「黃海」

恆春半島今日下起大雨，截至上午11時30分，墾丁累積雨量已近100毫米。大雨來襲，南灣即時影像監控也拍下南灣海域逐漸被泥...

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

高雄柴山有位人人皆知的「生哥」洪木生，因為33年來無私奉獻，發起背水上山奉茶服務上山健行的山友，後來還因此成立「柴山奉茶...

高雄崗山之眼整修接駁不足惹議 屏東墾丁大街人行道變繽紛

高雄市政府斥資4千萬整修崗山之眼，預計明年春節以全新風貌重啟，但園區不開放私人車抵達，僅1處接駁站、班次少，山下停車場車...

屏東縣內埔老翁「米奇屋」 公所出動11人5小時清出13.8噸垃圾

屏東縣內埔鄉建興村附近一處透天厝周邊堆滿資源回收與垃圾，屋主73歲潘姓老翁早年做資源回收，今年因腳不良於行，無法整理，但...

高雄小港及鳳山晚間數百戶停電 台電證實饋線跳脫導致

高雄市小港區及鳳山區今天晚間8時16分突傳停電，造成上百戶陷入一片黑暗，台電證實因饋線跳脫，才會造成導致停電事故，台電在接獲通報後立即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。