許智傑競選辦公室今天開箱 陳水扁、王金平花籃全到了

距離民進黨高雄市長初選愈來愈近，繼立委邱議瑩成立競選辦公室後，立委許智傑巨蛋商圈的競辦今天提早曝光，前總統陳水扁、立法院前院長王金平等人的祝賀花籃已經送達，競辦設在微笑公園對面、交通便利。團隊表示，後天正式開幕，對手邱議瑩、賴瑞隆及林岱樺也會出席，黨內良性競爭。

高雄4立委爭取市長提名，邱議瑩今年6月於三民區九如路科工館對面成立「高雄贏競選辦公室」，許智傑是鳳山選區立委，選在左營區博愛三路成立競辦，預計9月20日上午11時舉辦成立茶會。

競選團隊指出，初選競辦位於巨蛋商圈，無論是搭乘高雄捷運或上國10高速公路都很便利，開幕當天，同樣有意投身初選的邱議瑩、賴瑞隆及林岱樺也會到場祝賀，「兄弟爬山 互相鼓勵」。