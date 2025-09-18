恆春半島大雨南灣海域變身 從陰陽海再變「黃海」

恆春半島今日下起大雨，截至上午11時30分，墾丁累積雨量已近100毫米。大雨來襲，南灣即時影像監控也拍下南灣海域逐漸被泥水吞沒，變成「黃海」的畫面。有潛水員指出，現在只要大雨，墾丁海洋的能見度就不到5公尺，對墾丁觀光是沉重打擊。

根據中央氣象局資料，今日接近中午，恆春半島多處累積雨量都已破百毫米，其中墾丁雷達站達153毫米，全國第一，尤其上午5時到6時，及7時到8時，更出現時雨量超過40毫米的驚人雨勢。

大雨也造成墾丁海域被泥水入侵，南灣即時影像監控記錄下南灣海域從海水泥水形成涇渭分明的陰陽海，到整個被泥水吞沒的畫面。有潛水員因此在臉書分享，「最近只要聽到下雨，就相當不安與煩躁，因為下雨過後海的能見度又會被嚴重影響。」

他說，每逢大雨，墾丁海的能見度普遍只剩下3到 5 公尺；同一時間小琉球、綠島卻依舊維持在20到30公尺以上。質疑「如果連最珍貴的自然資源都不復存在，恆春要拿什麼來吸引遊客？再不守護，恆春的海洋將只剩下一片泥水。泥水沖走的不只是能見度，而是我們世代的未來。」