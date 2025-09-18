快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

恆春半島大雨南灣海域變身 從陰陽海再變「黃海」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
恆春半島今日下起大雨，南灣即時影像監控記錄下南灣海域變成一半海水一半泥水，涇渭分明的陰陽海。圖／翻攝自南灣即時影像
恆春半島今日下起大雨，南灣即時影像監控記錄下南灣海域變成一半海水一半泥水，涇渭分明的陰陽海。圖／翻攝自南灣即時影像

恆春半島今日下起大雨，截至上午11時30分，墾丁累積雨量已近100毫米。大雨來襲，南灣即時影像監控也拍下南灣海域逐漸被泥水吞沒，變成「黃海」的畫面。有潛水員指出，現在只要大雨，墾丁海洋的能見度就不到5公尺，對墾丁觀光是沉重打擊。

根據中央氣象局資料，今日接近中午，恆春半島多處累積雨量都已破百毫米，其中墾丁雷達站達153毫米，全國第一，尤其上午5時到6時，及7時到8時，更出現時雨量超過40毫米的驚人雨勢。

大雨也造成墾丁海域被泥水入侵，南灣即時影像監控記錄下南灣海域從海水泥水形成涇渭分明的陰陽海，到整個被泥水吞沒的畫面。有潛水員因此在臉書分享，「最近只要聽到下雨，就相當不安與煩躁，因為下雨過後海的能見度又會被嚴重影響。」

他說，每逢大雨，墾丁海的能見度普遍只剩下3到 5 公尺；同一時間小琉球、綠島卻依舊維持在20到30公尺以上。質疑「如果連最珍貴的自然資源都不復存在，恆春要拿什麼來吸引遊客？再不守護，恆春的海洋將只剩下一片泥水。泥水沖走的不只是能見度，而是我們世代的未來。」

也有網友分享照片，指出合界海域也出現泥水狀況；另也有網友指出，南灣附近的石牛溪水也是泥流滾滾，恐怕亦是造成南灣泥水的原因。網友表示，「我去年颱風後來都沒這麼嚴重」、「之前颱風過境完才看得到，現在似乎更廣更誇張」、「這樣以後國人就更有理由不來墾丁玩了」。

恆春半島今日下起大雨，南灣即時影像監控記錄下南灣海域被泥水吞沒。變成「黃海」的畫面。圖／翻攝自南灣即時影像
恆春半島今日下起大雨，南灣即時影像監控記錄下南灣海域被泥水吞沒。變成「黃海」的畫面。圖／翻攝自南灣即時影像

墾丁 恆春

延伸閱讀

今明2天3颱將生成 氣象署示警：下周中颱威脅台灣 1地區恐明顯風雨

準「米塔」颱風最快上午8時生成 外圍環流影響 2縣市豪雨特報

明天水氣最多！準颱「樺加沙」下周恐觸陸 最快周日晚間海陸警齊發

雙颱即將生成接力影響台灣 氣象署示警下周恐有中颱威脅 風雨熱區曝

相關新聞

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

高雄柴山有位人人皆知的「生哥」洪木生，因為33年來無私奉獻，發起背水上山奉茶服務上山健行的山友，後來還因此成立「柴山奉茶...

恆春半島大雨南灣海域變身 從陰陽海再變「黃海」

恆春半島今日下起大雨，截至上午11時30分，墾丁累積雨量已近100毫米。大雨來襲，南灣即時影像監控也拍下南灣海域逐漸被泥...

高雄崗山之眼整修接駁不足惹議 屏東墾丁大街人行道變繽紛

高雄市政府斥資4千萬整修崗山之眼，預計明年春節以全新風貌重啟，但園區不開放私人車抵達，僅1處接駁站、班次少，山下停車場車...

屏東縣內埔老翁「米奇屋」 公所出動11人5小時清出13.8噸垃圾

屏東縣內埔鄉建興村附近一處透天厝周邊堆滿資源回收與垃圾，屋主73歲潘姓老翁早年做資源回收，今年因腳不良於行，無法整理，但...

高雄小港及鳳山晚間數百戶停電 台電證實饋線跳脫導致

高雄市小港區及鳳山區今天晚間8時16分突傳停電，造成上百戶陷入一片黑暗，台電證實因饋線跳脫，才會造成導致停電事故，台電在接獲通報後立即...

港青出聲跨縣市對話 高雄、嘉義青年激盪交流火花

鼓勵青年返鄉參與地方治理，高市青年局今年推動「港青出聲」計畫，首度將觸角延伸至跨縣市交流，由青年局長林楷軒率領第4屆高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。