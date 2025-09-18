高雄凱旋、中華路改善排水 確保輕軌行車安全

快訊

中央社／ 高雄18日電

高市前鎮區中華五路與凱旋四路口的輕軌凱旋中華站周邊，長期受下水道感潮影響排洪斷面，每逢大雨易造成路面積淹水影響交通，市府近日進行改善工程，預計明年底完工。

高雄市水利局今天新聞稿表示，改善工程獲中央國土署補助新台幣4000萬元，將另新建434公尺箱涵，近日進場施工，預計明年12月完工。

水利局表示，凱旋四路輕軌周邊排水經由下水道排往前鎮河，遇大潮容易影響排水斷面，經評估將在時代南二路及時代南三路新建矩形箱涵，長度共434公尺，並改建凱旋四路既有道路側溝，共452公尺。

完工後可有效分流並減少往輕軌方向排洪量，降低既有雨水幹線負荷，改善短時強降雨造成積淹水情形。

水利局並表示，考量施工區域鄰近夢時代百貨周邊等車流量大區域，施工期間原則維持汽機車通行。

但如有大型施工機具進場，將於中華五路與時代南三路口、時代南二路與時代南三路口、時代南二路與凱旋四路口部分實施封路，汽機車可改由時代南一路、時代大道通行至中華五路，以繞開工區。

輕軌 水利局

