高雄芋冰一條街20日起集章活動 邀民眾到甲仙吃冰

高雄「芋冰一條街」甲仙區文化路，將串聯30家芋冰店與特色店家於9月20日起推出集章活動，透過創意集章明信片設計，邀民眾走進山城甲仙，邊吃冰邊集章，留下紀念。

經濟部商業發展署委託商業發展研究院選定高雄甲仙文化路為芋冰一條街，並於9月20日至10月6日推出「芋見甲仙．冰友作伙集章趣」，串聯30家芋冰店與特色店家，邀民眾走進山城甲仙，邊吃冰邊集章。

商業發展研究院副院長張皇珍表示，甲仙的芋冰歷史正是地方生命力最佳寫照；甲仙早年因樟腦與林業而興盛，隨著南橫公路開通帶來人潮，在地店家以檳榔心芋為原料，1974年首創「芋仔冰」，成為觀光特色。

張皇珍說，雖然歷經產業轉變與莫拉克颱風重創，甲仙居民依舊展現堅韌精神，透過觀光與文化產業再生，讓芋冰店成為地方重生象徵。

為建立甲仙芋冰一條街品牌印象，商研院與地方討論後，客製化品牌視覺設計「芋冰美食家」，並取名為「芋寶」，是一隻住在甲仙大橋附近的可愛貓咪，並限量推出「芋寶捏捏樂」。

商業發展研究院發布新聞稿說明，「芋見甲仙．冰友作伙集章趣」活動，有4色章路線，串聯「經典芋冰專賣」、「人氣餐廳美食」、「在地特產選物」及「街角特色小店」等30家街區店家參與。

完成追蹤「芋冰一條街」臉書（Facebook）粉絲專頁，至「第一家芋冰城」索取限量空白明信片；於合作店家單筆消費滿新台幣100元，可獲得印章1枚，集滿4色套印完成明信片，即能兌換限量「芋寶捏捏樂」1份。

此外，中秋連假期間10月4日至10月6日另再推出「限定芋見好冰友」滿額贈活動，於指定芋冰店家單筆消費滿1688元，即可立即兌換「芋寶捏捏樂」1份，各店數量有限，送完為止。

指定芋冰店家包括統帥芋冰城、第一家芋冰城、三冠王芋冰城、雅雪芋冰城、加美芋冰城、世欣芋冰城、世大芋冰城、吉利芋冰城、甲仙小奇芋冰老店、江記舊記芋餅、雅雪芋餅屋等。

甲仙形象商圈理事長林瑋凌說，此次活動也結合店家數位力輔導，強化小型街邊店的品牌特色與數位行銷能量，讓芋冰文化被更多人看見，轉化為具競爭力的甲仙品牌資產，歡迎民眾到甲仙品嚐芋冰。