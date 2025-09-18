快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
洪木生「生哥」不只背水上山服務爬柴山的山友，更背起重達48公斤瓦斯桶，要讓山友能在山上泡茶休息。圖／蔡侑霖提供
洪木生「生哥」不只背水上山服務爬柴山的山友，更背起重達48公斤瓦斯桶，要讓山友能在山上泡茶休息。圖／蔡侑霖提供

高雄柴山有位人人皆知的「生哥」洪木生，因為33年來無私奉獻，發起背水上山奉茶服務上山健行的山友，後來還因此成立「柴山奉茶隊」吸引更多熱心山友加入，被譽為柴山傳奇，不過他卻在上周不幸逝世享壽70歲，讓不少奉茶隊友聽聞都感到震驚，但更感念他的付出，紛紛留言感謝這位「柴山守護神」。

柴山志工奉茶隊友蔡侑霖表示，「生哥」是奉茶隊的大家長，常爬柴山的山友應該都看過他，柴山大大小小的事都是他在處裡，但他卻任勞任怨卻從不埋怨，30多年前生哥便開始背水上柴山煮養生茶給到柴山爬山的山友喝，只要山上不管哪邊缺水，他也會麻煩隊友支援那裡，這樣的善舉吸引越來越多人加入奉茶隊，如今柴山奉茶隊到現在已經有幾百人，甚至還有美國、加拿大、日本、英國人來背水。

洪木生創立柴山志工奉茶隊，正是因過去柴山上水源不足，為了讓許多喜愛前往柴山爬山的山友們能在途中或登頂後，能有個地方歇息、泡茶聊天，便開始用水桶背水上山，而這一背便是33年，如此無私奉獻感動不少山友，更讓越來越多人加入背水行列，「柴山奉茶隊」也因此誕生。

柴山奉茶隊目前在柴山上供應3處奉茶站，盤榕、七蔓及雅座，不少志工都會在在爬上海拔300公尺的柴山同時，順便背一桶水上山，讓大家都能在山上喝茶，而洪木生更為了讓大家能在柴山頂泡茶，甚至不只背水，連數十公斤重的瓦斯桶都不喊累，照樣背上山去。

不過洪木生的突然逝世也讓不少山友相當不捨，但大家都十分敬佩生哥在30多年前就帶動無私奉獻的精神，更有志工提議應該要為這位「柴山守護神」立碑紀念，雖然生哥已離開，但精神會繼續留存，奉茶隊也會繼續服務高雄人、相挺山友，展現柴山人的驕傲。

洪木生背水上柴山33年，無私奉獻精神被譽為「柴山守護神」。圖／蔡侑霖提供
洪木生背水上柴山33年，無私奉獻精神被譽為「柴山守護神」。圖／蔡侑霖提供
洪木生背水上柴山33年，無私奉獻精神被譽為「柴山守護神」。圖／蔡侑霖提供
洪木生背水上柴山33年，無私奉獻精神被譽為「柴山守護神」。圖／蔡侑霖提供
「柴山守護神」洪木生（左）30多年前便開始背水上山奉茶，善舉吸引越來越多人加入，更成立「柴山志工奉茶隊」。圖／蔡侑霖提供
「柴山守護神」洪木生（左）30多年前便開始背水上山奉茶，善舉吸引越來越多人加入，更成立「柴山志工奉茶隊」。圖／蔡侑霖提供

柴山 山友 多人

延伸閱讀

竹縣百貨推公益 捐贈物資助勵馨家庭

瓦斯桶、棉被漂水面！苗栗水圳垃圾清不勝清 里長心痛PO網：無言

影／移動餐桌？高雄柴山驚傳獼猴搶食 老婦慘遭推倒

高雄壽山遭風災摧毀路面 工務局斥1500萬固坡完成

相關新聞

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

高雄柴山有位人人皆知的「生哥」洪木生，因為33年來無私奉獻，發起背水上山奉茶服務上山健行的山友，後來還因此成立「柴山奉茶...

恆春半島大雨南灣海域變身 從陰陽海再變「黃海」

恆春半島今日下起大雨，截至上午11時30分，墾丁累積雨量已近100毫米。大雨來襲，南灣即時影像監控也拍下南灣海域逐漸被泥...

高雄崗山之眼整修接駁不足惹議 屏東墾丁大街人行道變繽紛

高雄市政府斥資4千萬整修崗山之眼，預計明年春節以全新風貌重啟，但園區不開放私人車抵達，僅1處接駁站、班次少，山下停車場車...

屏東縣內埔老翁「米奇屋」 公所出動11人5小時清出13.8噸垃圾

屏東縣內埔鄉建興村附近一處透天厝周邊堆滿資源回收與垃圾，屋主73歲潘姓老翁早年做資源回收，今年因腳不良於行，無法整理，但...

高雄小港及鳳山晚間數百戶停電 台電證實饋線跳脫導致

高雄市小港區及鳳山區今天晚間8時16分突傳停電，造成上百戶陷入一片黑暗，台電證實因饋線跳脫，才會造成導致停電事故，台電在接獲通報後立即...

港青出聲跨縣市對話 高雄、嘉義青年激盪交流火花

鼓勵青年返鄉參與地方治理，高市青年局今年推動「港青出聲」計畫，首度將觸角延伸至跨縣市交流，由青年局長林楷軒率領第4屆高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。