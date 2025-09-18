背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

高雄柴山有位人人皆知的「生哥」洪木生，因為33年來無私奉獻，發起背水上山奉茶服務上山健行的山友，後來還因此成立「柴山奉茶隊」吸引更多熱心山友加入，被譽為柴山傳奇，不過他卻在上周不幸逝世享壽70歲，讓不少奉茶隊友聽聞都感到震驚，但更感念他的付出，紛紛留言感謝這位「柴山守護神」。

柴山志工奉茶隊友蔡侑霖表示，「生哥」是奉茶隊的大家長，常爬柴山的山友應該都看過他，柴山大大小小的事都是他在處裡，但他卻任勞任怨卻從不埋怨，30多年前生哥便開始背水上柴山煮養生茶給到柴山爬山的山友喝，只要山上不管哪邊缺水，他也會麻煩隊友支援那裡，這樣的善舉吸引越來越多人加入奉茶隊，如今柴山奉茶隊到現在已經有幾百人，甚至還有美國、加拿大、日本、英國人來背水。

洪木生創立柴山志工奉茶隊，正是因過去柴山上水源不足，為了讓許多喜愛前往柴山爬山的山友們能在途中或登頂後，能有個地方歇息、泡茶聊天，便開始用水桶背水上山，而這一背便是33年，如此無私奉獻感動不少山友，更讓越來越多人加入背水行列，「柴山奉茶隊」也因此誕生。

柴山奉茶隊目前在柴山上供應3處奉茶站，盤榕、七蔓及雅座，不少志工都會在在爬上海拔300公尺的柴山同時，順便背一桶水上山，讓大家都能在山上喝茶，而洪木生更為了讓大家能在柴山頂泡茶，甚至不只背水，連數十公斤重的瓦斯桶都不喊累，照樣背上山去。