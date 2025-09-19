考察交通船「新台馬輪」 金門副縣長李文良抵南竿

金門副縣長李文良昨晚搭乘交通船「新台馬輪」，今天抵達南竿，他說，此行為考察「新台馬輪」營運，金門機場增班與加大機型困難下，若能恢復交通船，與台灣間以船運銜接，可望解決機位不足問題。

李文良昨天晚間搭乘台馬交通船「新台馬輪」，於今天上午6時20分抵達馬祖後，隨即前往連江縣政府拜會，並由連江縣副縣長陳冠人代表接待。

李文良指出，金門與台灣本島間海運客運原有「高金輪」，但因空運逐漸便捷，市場機制下，目前僅剩貨運；但現今時空背景與條件不同，最直接原因是空運量能有限，航空公司以國際線為主力，讓金門機場增班或擴大機型都很困難。

李文良進一步指出，若有機會恢復金門與台灣本島間交通船，客群涵蓋金廈小三通轉乘客，高雄至金門搭船約7至8小時，所以晚間從台灣本島出發，隔天上午抵達金門後，便可轉乘小三通前往中國，某種程度紓解航空機位不足壓力，更可望降低空運票價。

李文良坦言，此趟馬祖船舶考察是他自願報名。台馬輪搭乘體驗舒適，認為大型船舶僅以交通角度，運輸效率的確較慢，但能提供另一種旅遊選項，更能在霧季時大量輸運旅客；金門島內也越來越多人討論相關議題，未來將慢慢聚焦，凝聚共識後徵詢各界意見。

至於船舶來源，李文良強調，向中央爭取預算日漸困難情況下，他個人認為台金海運航線仍有其市場潛力，所以包括由金門縣政府自購或對外招商，甚至BOT等，都是可能選項，未來將針對此議題，繼續與交通部航港局協商。

陳冠人則表示，馬祖雖無法飛較大機型飛機，但因為有「新台馬輪」等台馬交通船，所以霧季期間，單趟即可疏運超過500人；且因船舶可載車輛，故「新台馬輪」曾支援花蓮地震等緊急疏運，客運為主、貨運為輔，為馬祖不可或缺重要交通工具，樂於分享馬祖交通船經驗，盼金馬共好。