考察交通船「新台馬輪」 金門副縣長李文良抵南竿

中央社／ 連江縣18日電

金門副縣長李文良昨晚搭乘交通船「新台馬輪」，今天抵達南竿，他說，此行為考察「新台馬輪」營運，金門機場增班與加大機型困難下，若能恢復交通船，與台灣間以船運銜接，可望解決機位不足問題。

李文良昨天晚間搭乘台馬交通船「新台馬輪」，於今天上午6時20分抵達馬祖後，隨即前往連江縣政府拜會，並由連江縣副縣長陳冠人代表接待。

李文良指出，金門與台灣本島間海運客運原有「高金輪」，但因空運逐漸便捷，市場機制下，目前僅剩貨運；但現今時空背景與條件不同，最直接原因是空運量能有限，航空公司以國際線為主力，讓金門機場增班或擴大機型都很困難。

李文良進一步指出，若有機會恢復金門與台灣本島間交通船，客群涵蓋金廈小三通轉乘客，高雄至金門搭船約7至8小時，所以晚間從台灣本島出發，隔天上午抵達金門後，便可轉乘小三通前往中國，某種程度紓解航空機位不足壓力，更可望降低空運票價。

李文良坦言，此趟馬祖船舶考察是他自願報名。台馬輪搭乘體驗舒適，認為大型船舶僅以交通角度，運輸效率的確較慢，但能提供另一種旅遊選項，更能在霧季時大量輸運旅客；金門島內也越來越多人討論相關議題，未來將慢慢聚焦，凝聚共識後徵詢各界意見。

至於船舶來源，李文良強調，向中央爭取預算日漸困難情況下，他個人認為台金海運航線仍有其市場潛力，所以包括由金門縣政府自購或對外招商，甚至BOT等，都是可能選項，未來將針對此議題，繼續與交通部航港局協商。

陳冠人則表示，馬祖雖無法飛較大機型飛機，但因為有「新台馬輪」等台馬交通船，所以霧季期間，單趟即可疏運超過500人；且因船舶可載車輛，故「新台馬輪」曾支援花蓮地震等緊急疏運，客運為主、貨運為輔，為馬祖不可或缺重要交通工具，樂於分享馬祖交通船經驗，盼金馬共好。

馬祖 金門 李文

延伸閱讀

金門擎天廳音樂會 清華大學攜手學子共聚演奏

金門體育會補助爭議延燒 相關人士喊冤：是縣府沒公告

金門辦鐵人三項涉違利益衝突迴避 縣府：配合監院調查

赴陸旅遊團強迫消費爭議 金縣府籲兩岸建機制

相關新聞

高雄僅設1處行人高齡友善示範區 年長者嘆不易通行

高雄邁入超高齡社會，近年積極打造友善高齡行人通行環境，去年初完成行人及高齡友善示範區，在四維二路上打造高齡者步行空間，首...

行人、高齡友善示範區 高雄僅1處挨批「不夠友善」

高雄去年完成首處行人及高齡友善示範區，設座椅式護欄，打造友善通行環境，但民代發現，全市有21個行政區超高齡化，卻僅設1處...

豪雨夾帶泥沙 墾丁南灣變「陰陽海」

屏東恆春半島昨日上午大雨，南灣即時影像拍下南灣海域水面變黃的畫面。有潛水員指出，現在只要下大雨，墾丁水域能見度就不到5公...

許智傑競選辦公室今天開箱 陳水扁、王金平花籃全到了

距離民進黨高雄市長初選愈來愈近，繼立委邱議瑩成立競選辦公室後，立委許智傑巨蛋商圈的競辦今天提早曝光，前總統陳水扁、立法院...

恆春半島大雨南灣海域變身 從陰陽海再變「黃海」

恆春半島今日下起大雨，截至上午11時30分，墾丁累積雨量已近100毫米。大雨來襲，南灣即時影像監控也拍下南灣海域逐漸被泥...

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

高雄柴山有位人人皆知的「生哥」洪木生，因為33年來無私奉獻，發起背水上山奉茶服務上山健行的山友，後來還因此成立「柴山奉茶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。