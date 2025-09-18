高雄崗山之眼整修接駁不足惹議 屏東墾丁大街人行道變繽紛

高雄市政府斥資4千萬整修崗山之眼，預計明年春節以全新風貌重啟，但園區不開放私人車抵達，僅1處接駁站、班次少，山下停車場車位不足，民代憂心開園後交通是一大問題，市府指出，接駁、停車配套研擬中，也會評估調整紅68B公車班次。

另外，屏東墾丁大街兩側人行及臨停空間不足，加上晚上擺攤，行人常被迫走在車道上，險象環生，縣府完成墾丁大街人行空間改善工程，除傳統綠色的標線型人行道，還以淺藍、深藍、黃色3色幾何圖形畫設臨時停車區，充滿南國色彩。

高雄斥資1億2千萬打造的崗山之眼園區，其中全長88公尺、以音樂為設計概念的天空迴道為最大特色，2018年遊客最高峰達68萬人次，但隨新鮮感下降，去年只剩12萬人次，2月10日起休園重新整建，包括第一平台入口區重新營造，園區景觀與植栽優化、增設公廁等，盼擦亮崗山之眼招牌。

但遊客擔心，崗山之眼管制私人運具上山，接駁處僅1處，若園區重啟仍未妥善規畫交通，恐影響前往意願。高雄市審計處也要求應研謀相關交通配套措施，提升景點交通易行性與可及性。

市議員白喬茵建議，市府可將接駁動線由「園區－水庫路接駁站」延伸至「園區－捷運岡山高醫站」，讓遊客從捷運站直達園區，降低換乘次數與候車時間，並視使用人數滾動調整接駁站點多寡與班距。

屏東縣政府去年啟動墾丁大街人行空間改善工程，從台26線墾丁大尖山停車場到墾丁福華飯店，全長1.41公里，進行交通標線、號誌、人行步道、臨停區改造，已經完工，最吸睛的臨停空間，不同於傳統格狀形式，而是以3色幾何圖形設計。

縣府工務處養護科長張翔傑說，整條大街共12處臨停空間，均豎立告示牌，日間開放汽、機車停放，每次限停20分鐘；晚間5時至11時則禁止臨停，專供行人通行，未來會在大街兩端設立大型告示牌，提醒駕駛注意。