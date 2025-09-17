屏東縣內埔老翁「米奇屋」 公所出動11人5小時清出13.8噸垃圾

屏東縣內埔鄉建興村附近一處透天厝周邊堆滿資源回收與垃圾，屋主73歲潘姓老翁早年做資源回收，今年因腳不良於行，無法整理，但民眾仍繼續丟。內埔鄉公所今派11名清潔隊員，並出動山貓，抓斗車等， 花5小時，共清出13.8噸垃圾，還給大家乾淨空間。

屏東縣環保局表示，內埔鄉這處「米奇屋」是同仁近日巡查發現，在建興村新生路附近一處四間透天厝，堆滿各種垃圾，還延伸到周邊道路，影響鄰居，大家都很頭痛。

潘姓老翁稱，他從事資源回收4、50年，今年初雙腳不好行走，無法整理，也有請朋友幫忙寫上「年紀大了，請不要再丟了」的板子貼在鐵捲門上，但還是有人會亂丟，真的很無奈。

屏東縣環保局、內埔鄉公所獲悉後，內埔鄉公所今派出垃圾車2台、抓斗車、回收車及山貓各一台，出動11名清潔隊員協助清除，從上午8時半清到下午1時半，歷時5小時，垃圾清除完畢後全面環境消毒，現場共清出13.8噸垃圾，載運4車次。

鄉民代表鍾國雄特別製作紅布條寫上「請勿丟置回收及垃圾，違者依法告發」，掛在老翁透天厝前，提醒大家不要再丟垃圾。

老翁看到垃圾跟資收物終於都清完了跟清潔隊員鞠躬道謝。也有民眾看到環境清理乾淨與先前髒亂與堆置垃圾，根本是強烈對比，直呼「真是太神奇了！」。