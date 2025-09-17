聽新聞
屏東縣內埔老翁「米奇屋」 公所出動11人5小時清出13.8噸垃圾

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣內埔鄉建興村靠近屏科大附近一處透天厝周邊竟堆滿各種資源回收物與垃圾，屋主73歲潘姓老翁無奈說，「別再丟給我了！」，他的腳今年初不良於行，根本無法整理。記者劉星君／翻攝
屏東縣內埔鄉建興村附近一處透天厝周邊堆滿資源回收與垃圾，屋主73歲潘姓老翁早年做資源回收，今年因腳不良於行，無法整理，但民眾仍繼續丟。內埔鄉公所今派11名清潔隊員，並出動山貓，抓斗車等， 花5小時，共清出13.8噸垃圾，還給大家乾淨空間。

屏東縣環保局表示，內埔鄉這處「米奇屋」是同仁近日巡查發現，在建興村新生路附近一處四間透天厝，堆滿各種垃圾，還延伸到周邊道路，影響鄰居，大家都很頭痛。

潘姓老翁稱，他從事資源回收4、50年，今年初雙腳不好行走，無法整理，也有請朋友幫忙寫上「年紀大了，請不要再丟了」的板子貼在鐵捲門上，但還是有人會亂丟，真的很無奈。

屏東縣環保局、內埔鄉公所獲悉後，內埔鄉公所今派出垃圾車2台、抓斗車、回收車及山貓各一台，出動11名清潔隊員協助清除，從上午8時半清到下午1時半，歷時5小時，垃圾清除完畢後全面環境消毒，現場共清出13.8噸垃圾，載運4車次。

鄉民代表鍾國雄特別製作紅布條寫上「請勿丟置回收及垃圾，違者依法告發」，掛在老翁透天厝前，提醒大家不要再丟垃圾。

老翁看到垃圾跟資收物終於都清完了跟清潔隊員鞠躬道謝。也有民眾看到環境清理乾淨與先前髒亂與堆置垃圾，根本是強烈對比，直呼「真是太神奇了！」。

屏東縣環保局表示，凡在屋外或路旁堆置有礙衛生整潔之物，都是廢棄物清理法禁止行為，環保局依違反廢棄物清理法第27條加重處分，可罰1200元到6000元，這次對老翁開罰3000元，今已寄出罰單。

