南竿復興村閒置空間再利用 水泥封存家的記憶

中央社／ 連江縣17日電

馬祖南竿鄉復興村大澳老街的1處閒置空地，經過藝術家與在地志工的巧手整理後，以水泥裹住舊的沙發椅、玩具、矮桌等物件，用簡約灰色調，象徵「家」的記憶。

主要創作人之一的劉梅玉今天告訴中央社記者，該空間原為蝦油工廠，因久無人居，木造建築倒塌後，經屋主同意提供給牛角社區發展協會再利用，但幾年過去，被人堆積碎石與物品，環境雜亂。

今年6月間，劉梅玉與社協成員討論如何活化該空間，剛好有機會請到擅長複合媒材創作的藝術家楊貴琴訪問馬祖，便在楊貴琴指導下，在村內或資源回收廠，蒐集民眾不要的舊玩具、娃娃車等物件，並在物件上塗刷水泥，以利長期保存同時，更營造出以灰色為基調的日系「侘寂」風格。

劉梅玉說，整理完畢的空間，仍可看出當年蝦油工廠的房屋格局，於是團隊用物件表達「客廳」、「臥房」、「廚房」等，象徵家的記憶。也保留屋內原本的傳統灶台基座，營造新舊融合。原籍東引的毛氈藝術家林美玲恰巧於製作期間造訪，在窗邊留下了招牌的小船，成為令人驚喜的「彩蛋」。

劉梅玉表示，製作經費多來自馬祖社造中心，加上地點位於住宅區，所以在與社協成員共創時，以「是否親民」為作品重心；而大澳老街在近10年的努力下，已有壁畫、漂流木創作、休憩空間等，希望村民或觀光客，能夠走進老街，拍照散步，從日常中感受藝術就在身邊。

馬祖 老街 藝術家

