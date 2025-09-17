陸海警船連3天擾金門水域 不排除測試海巡應對能力

4艘中國海警船自15日起連3天襲擾金門水域，海巡巡防艇併行監控，海巡署金馬澎分署表示，中國海警連3天採不同時段、方向、模式襲擾，不排除藉此測試海巡反應及應對能力。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿表示，中國海警「14605」、「14527」、「14507」及「14608」等4船，15日下午採東西分進模式，分別自金門沙溪堡及料羅南方海域航入金門限制水域；昨天上午8時50分，又以相同模式於不同時段航入金門水域，並於上午10時50分航出。

金馬澎分署說明，今天上午8時50分，同批4艘中國海警船在沙溪堡南方海域集結後，改採一路縱隊方式，由西向東航往料羅方向，並於上午10時50分航出，下午3時第十二巡防區再偵獲中國海警船並研判有編隊侵擾情事，預置巡防艇機動應處，同批4艘中國海警船改自料羅東南方海域集結後，由東向西航往沙溪堡方向，海巡署巡防艇立即趨前近迫拒止及併行監控，於下午5時8分將其驅離。

金馬澎分署表示，近期中國海警不僅入侵東沙海域，更連續3天於金門海域採不同時段、方向及模式變化進行襲擾，不排除藉此測試海巡反應及應對能力。

金馬澎分署表示，面對中國海警多元侵擾活動，海巡全天候保持高度警戒，運用各式科技監偵能量，全面掌握海面動態，積極部署勤務應對，以捍衛國家主權，確保海域安全。