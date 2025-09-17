港青出聲跨縣市對話 高雄、嘉義青年激盪交流火花

鼓勵青年返鄉參與地方治理，高市青年局今年推動「港青出聲」計畫，首度將觸角延伸至跨縣市交流，由青年局長林楷軒率領第4屆高雄市青年事務委員會成員，赴嘉義縣青年諮詢委員會展開座談與參訪，希望透過對話與經驗分享，找到南台灣青年公共參與與產業創新的合作契機。

林楷軒表示，近年推動多項培力課程，鼓勵青年委員代表同輩發聲。但若要深化公共影響力，不能只停留在單一城市，跨縣市交流尤顯重要，要真正理解地方治理，不僅要看制度設計，也要貼近在地實踐，嘉義在文化產業與地方創生上的經驗，對高雄青委而言是很好的養分。

此次交流中，高雄青委多以新創業者、職場青年為主；嘉義青委則依據產業特色分為農業發展、新創科技、人才培育、文化觀光及長期照護等5組，組成多元且專業的諮詢平台。雙方的背景差異，正好為對話帶來互補與啟發。

座談會於嘉義在地品牌「蘊味台菜嘉餚」舉行，餐廳創辦人張延齊同時也是返嘉創業代表，結合在地食材與文化，打造台菜品牌，並勉勵更多青年以創業行動回饋家鄉。

會中，兩縣市青委針對如何提升青年在地參與的效能與持續性進行提問與討論，交流各自委員會的運作模式與政策倡議經驗。對嘉義而言，如何讓更多青年返鄉投入產業是關鍵；對高雄而言，如何透過跨局處合作擴大公共影響力則是核心。

高雄青委潘柏瑜直言，跨域合作與實地參訪能打破地域界線，進一步建立南台灣青年合作網絡。他說，這是一次難得的成長契機，不僅認識嘉義的做法，也能思考未來更多的合作可能。嘉義青委黃良志認為，高雄在制度設計上累積的經驗，與嘉義在地方串連上的優勢，正可互為借鏡。

除跨縣市交流外，今年還有港青出聲 Videothon 短影音競賽，鼓勵16至35歲高雄青年用短影音參與公共議題，拓展公共表達的新路徑。

青年局同時宣布，將於11月1日至2日在高雄舉辦「2025全國青諮交流會」，這是教育部青年發展署首度交由地方政府承辦的全國性青年交流平台。