響應全國古蹟日 屏東20及21日免費開放文資景點

中央社／ 屏東縣17日電

屏東縣政府響應全國古蹟日活動，20及21日免費開放平時收費的屏菸1936文化基地常設館、屏東王船文化館及佳冬蕭家古厝，邀請民眾走讀文化資產場域，親近屏東人文歷史。

屏縣府文化資產保護所今天新聞稿表示，文化部文資局以「文資有聲．時代共語」為主題，20至21日於台中文化資產園區舉辦「全國古蹟日」活動，屏東縣也推出活動響應，平時需要收費的屏菸1936文化基地常設館、屏東王船文化館及私有宅第佳冬蕭家古厝，在20及21日免費開放參觀。

文資所表示，配合活動也開辦「屏東文資傳匠工坊」，培育古蹟修復人才與技藝傳承，8月底邀請匠師劉源生、陳其威帶領學員走訪勝利星村遺構公園，認識日式眷舍建築結構與特色，接續20日於屏菸休息站辦理「走進歷史現場．認識文化資產」講座，聚焦屏東市崇蘭蕭氏家廟，分享傳統建築如何轉化為社區文化亮點。

文資所提及，屏東文化資產多元，今年適逢恆春建城150週年，有舉辦一系列相關活動，邀遊客深入體驗恆春半島古蹟風華；另外，由嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣及澎湖縣等，共同響應南方治理平台「跨古論今．低碳綠行大南方」，透過串聯古蹟、聚落與歷史建築，鼓勵民眾一起體驗歷史與低碳旅行。

