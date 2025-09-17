中秋節將近 高市副議長贈月餅感謝基層員警辛勞

中秋節將近，高雄市副議長曾俊傑今天贈送月餅禮盒慰勞員警，感謝基層員警在中秋節依然堅守崗位；曾俊傑強調，相信在議會支持下，警民全市一心，可共同保護家園及捍衛城市治安。

曾俊傑今天前往高雄市警察局三民第一分局，提前把中秋月餅禮盒送到基層員警手上，人手一盒；曾俊傑親自向基層致上祝福與溫暖，並向全體警眷致意，感謝警眷支持，讓基層員警在執勤時無後顧之憂，祝福警界每個家庭都幸福美滿。

曾俊傑說，每逢佳節團圓時刻，基層員警為讓治安工作更加順暢，提供市民更安全過節環境，依然堅守崗位，全天候24小時執勤不間斷，感謝員警為治安與交通工作打拚精神與奉獻。

曾俊傑說，月餅象徵圓滿、平安、幸福、快樂，每一盒月餅都是一份祝福；警政工作須創新、符合民意需求，更要接地氣，他要為每名基層員警加油鼓勵。

他並表示，相信在議會支持下，市民與第一線警察人員站在一起，警民全市一心，共同保護家園及捍衛城市治安。