高雄崗山之眼人氣驟跌盼起死回生 交通恐成大敗筆

高雄崗山之眼近年因遊客數慘跌，市府斥資4千萬整修封園，預計明年過年將以全新風貌重啟，但交通配套卻屢遭詬病，因園區不開放私人車抵達，民眾須靠接駁車前往，但過往3處接駁站遭刪減剩1處，且最近的捷運運岡山高醫站能抵達的公車班次過少、山下停車場車位不足，民代擔心重新開園後，交通仍是一大問題。

高雄市2016年斥資1億2千萬打造佔地1.8公頃的崗山之眼園區，其中全長88公尺，以音樂為設計概念的天空迴道為最大特色，迴道採鋼構斜張橋形式，主塔橋為提琴意象，鋼索即為琴弦，意表琴瑟和鳴，今年2月10日起，市府宣布休園、重新整建1年，升級硬體設備，包括第一平台入口區重新營造，園區景觀與植栽優化、增設公廁等。

崗山之眼位在燕巢和岡山區交界的小岡山，遊客從天空廊道能鳥瞰阿公店水庫，甚至遠眺85大樓、高雄港，2018年時達到遊客高峰，一年有68萬旅遊人次，門票收入破2千萬，但隨著新鮮感下降又遭逢疫情，2010年降至38萬餘人次，市府雖持續舉辦行銷活動，但2021至2023年度遊客仍下降至24至29萬餘人次，去年更僅剩12萬人次。

因通往崗山之眼的山路狹窄蜿蜒，市府管制私人運具上山停放，除了身障人士可憑證件至園區無障礙停車場停放，其餘遊客須透過山下大莊公園、阿公店水庫、水庫路停車場等接駁轉乘站，搭乘接駁巴士或共乘計程車前往園區；但因近年遊客量減少，大莊公園和阿公店水庫站點已陸續取消，僅存水庫路停車場能接駁至崗山之眼。

不少民眾表示，前往崗山之眼的交通相當不便，若是搭大眾運輸，從捷運岡山高醫站轉乘公車往大莊公園的班次少，過去有更多接駁站時，接駁等待時間過長，若改搭共乘計程車，司機也僅願意載人數較多的遊客，直接影響遊客前往園區的意願。也有民眾說，停車場車位數不夠，也未串連各景點之下，吸引力不足。

市議員白喬茵表示，建議市府將接駁動線由「園區—水庫路接駁站」延伸至「園區—捷運岡山高醫站」，建立捷運直達園區路線，降低換乘次數與候車時間，並視使用人數滾動調整接駁站點多寡與班距，市府也能與共乘計程車合作，讓遊客「提前預約」並在指定位置上車，減少運輸成本與遊客等待時間，提高遊客周轉率，提升到訪意願。

高雄市審計處表示，高市觀光局去年申請觀光署「景點優化體驗加值計畫」，斥經費4200萬元（含中央補助款2268萬元），改善園區設施品質和落實無障礙旅遊環境，重塑崗山之眼風貌，應同時研謀相關交通配套措施，提升景點交通之易行性、可及性。