快訊

台北101將再放「千萬級」國慶煙火 賈永婕：首次有500架無人機

獨／高雄馬頭山國有地遭埋廢鋁渣「清運進度0」 5千萬清運費恐全民埋單

影／狠砍前女友數十刀奪命 台中17歲少年下午訊後移送少年法庭

聽新聞
0:00 / 0:00

墾丁大街神秘幾何圖案用途曝 早上開放臨停晚上人行空間

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府「墾丁大街人行空間改善工程」，除了傳統綠色的標線型人行道外，還以淺藍、深藍、黃色3色幾何圖形畫設臨時停車區，晚上則供行人行走。圖／縣府提供
屏東縣政府「墾丁大街人行空間改善工程」，除了傳統綠色的標線型人行道外，還以淺藍、深藍、黃色3色幾何圖形畫設臨時停車區，晚上則供行人行走。圖／縣府提供

今年墾丁大街上出現多處五顏六色的幾何色塊，讓不少遊客直呼「也太繽紛了吧！」這是屏東縣政府進行的「墾丁大街人行空間改善工程」，除了傳統綠色的標線型人行道外，還以淺藍、深藍、黃色3色幾何圖形畫設臨時停車區，充滿南國色彩。

墾丁大街是到遊客到墾丁必訪景點，每到假日人潮洶湧。過去兩側並未提供完善人行及臨時停車空間，加上晚上擺攤，不但行人常被迫走在車道上，一旁商家裝卸貨也不方便，影響交通安全也降低觀光品質。

縣府去年啟動改善工程計畫，從台26線墾丁大尖山停車場到墾丁福華飯店全長1.41公里，進行交通標線、號誌、人行步道、臨停區改造，並於今年8月完工。其中最吸睛的臨停空間，不同於傳統格狀形式，而是以三色幾何圖形設計，為國內首創。

屏東縣警察局交通隊副隊長程大維說，墾丁大街早上有商家裝卸貨需求，晚上則有大批遊客逛街，因此參考國外人行空間兼供停車做法，在人行道上畫設臨停區，以三色幾何色塊設計，綠、藍、黃分別代表大地、天空、太陽。

縣府工務處養護科長張翔傑說，整條大街共12處臨停空間，均有豎立告示牌，日間開放汽、機車停放，每次限停20分鐘；晚上5時至11時則禁止臨停，專供行人通行。未來也會在大街兩端設立大型告示牌，提醒駕駛注意。

目前工程已完工啟用，不過仍可見到車輛於非臨停時間違停，交通隊表示目前還是宣導期，未來會派員警前往開罰單，也提醒民眾「臨停可行，但須按規定使用」，違者可依道路交通管理處罰條例開罰600元罰鍰。

屏東縣政府「墾丁大街人行空間改善工程」，除了傳統綠色的標線型人行道外，還以淺藍、深藍、黃色3色幾何圖形畫設臨時停車區，但仍有車輛違停。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府「墾丁大街人行空間改善工程」，除了傳統綠色的標線型人行道外，還以淺藍、深藍、黃色3色幾何圖形畫設臨時停車區，但仍有車輛違停。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府「墾丁大街人行空間改善工程」，除了傳統綠色的標線型人行道外，還以淺藍、深藍、黃色3色幾何圖形畫設臨時停車區，晚上則供行人行走。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府「墾丁大街人行空間改善工程」，除了傳統綠色的標線型人行道外，還以淺藍、深藍、黃色3色幾何圖形畫設臨時停車區，晚上則供行人行走。記者潘奕言／攝影

墾丁 人行道 屏東縣政府

延伸閱讀

宜蘭「公共工程優質獎」龍潭湖景觀改善奪特優 游政勳獲貢獻獎

汐科站改善工程解約…重新發包進度落後 鐵道局：明年10月底啟用不變

各國青年齊聚新北分享永續創意 形塑淨零未來

新北國際青年氣候論壇 高中生「舊油再生綠行動」獲金獎

相關新聞

高雄崗山之眼人氣驟跌盼起死回生 交通恐成大敗筆

高雄崗山之眼近年因遊客數慘跌，市府斥資4千萬整修封園，預計明年過年將以全新風貌重啟，但交通配套卻屢遭詬病，因園區不開放私...

墾丁大街神秘幾何圖案用途曝 早上開放臨停晚上人行空間

今年墾丁大街上出現多處五顏六色的幾何色塊，讓不少遊客直呼「也太繽紛了吧！」這是屏東縣政府進行的「墾丁大街人行空間改善工程...

高雄全新鼓山社福館打造身障者作業空間 提升自立生活能力

由中山國小舊校區改建的鼓山綜合社福館於今年8月啟用，3樓設立「鼓峰身心障礙者社區日間作業設施」，為18歲以上的身障者量身...

天下最新調查 陳其邁施政滿意度六都第一

高雄市政府近日因廢土等案陷入風暴，但據天下雜誌公布「2025縣市長施政滿意度調查」及「永續幸福城市大調查」，高雄市長陳其...

高雄廢樹枝暴增 議員促設木料銀行

高雄近年因颱風造成大量樹木倒伏，其中山陀兒颱風約損壞2500棵路樹，市府最終採破碎處理，由廠商回收再利用或統一焚燒，議員...

光電饋線回填致農路地基流失 光電場說明會場罵聲連連

寶興能源公司將在屏東枋寮鄉進行第6期太陽光電系統工程，今天在人和村舉辦說明會，現場罵聲連連。有村民抨擊寶興前幾期工程造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。