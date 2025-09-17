聽新聞
墾丁大街神秘幾何圖案用途曝 早上開放臨停晚上人行空間
今年墾丁大街上出現多處五顏六色的幾何色塊，讓不少遊客直呼「也太繽紛了吧！」這是屏東縣政府進行的「墾丁大街人行空間改善工程」，除了傳統綠色的標線型人行道外，還以淺藍、深藍、黃色3色幾何圖形畫設臨時停車區，充滿南國色彩。
墾丁大街是到遊客到墾丁必訪景點，每到假日人潮洶湧。過去兩側並未提供完善人行及臨時停車空間，加上晚上擺攤，不但行人常被迫走在車道上，一旁商家裝卸貨也不方便，影響交通安全也降低觀光品質。
縣府去年啟動改善工程計畫，從台26線墾丁大尖山停車場到墾丁福華飯店全長1.41公里，進行交通標線、號誌、人行步道、臨停區改造，並於今年8月完工。其中最吸睛的臨停空間，不同於傳統格狀形式，而是以三色幾何圖形設計，為國內首創。
屏東縣警察局交通隊副隊長程大維說，墾丁大街早上有商家裝卸貨需求，晚上則有大批遊客逛街，因此參考國外人行空間兼供停車做法，在人行道上畫設臨停區，以三色幾何色塊設計，綠、藍、黃分別代表大地、天空、太陽。
縣府工務處養護科長張翔傑說，整條大街共12處臨停空間，均有豎立告示牌，日間開放汽、機車停放，每次限停20分鐘；晚上5時至11時則禁止臨停，專供行人通行。未來也會在大街兩端設立大型告示牌，提醒駕駛注意。
目前工程已完工啟用，不過仍可見到車輛於非臨停時間違停，交通隊表示目前還是宣導期，未來會派員警前往開罰單，也提醒民眾「臨停可行，但須按規定使用」，違者可依道路交通管理處罰條例開罰600元罰鍰。
