澎湖身心障礙趣味活動 陳光復鼓勵走出戶外

中央社／ 澎湖縣17日電
縣長陳光復。圖／澎湖縣政府提供
縣長陳光復。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣陳光復今天在一場身心障礙趣味活動中表示，縣府在社會福利、教育資源、無障礙空間等面向加強投入，全力打造「友善共融、幸福宜居」的澎湖。

澎湖縣體育會舉辦「114年運動i台灣2.0—身心障礙趣味活動」，今天在多功能綜合體育館登場，陳光復與議長陳毓仁到場與130餘位身障朋友與志工一起舞動身心、盡情遊戲，笑聲與掌聲此起彼落，氣氛溫馨又熱鬧。

陳光復表示，運動不只是強身健體的方式，更是促進心理健康、增進社會參與的重要途徑；透過今天這樣的活動，鼓勵身障朋友走出戶外、流汗、與同儕互動，享受彼此陪伴的悠閒時光。

陳毓仁表示，「運動i台灣」計畫全面照顧各年齡層的運動需求，透過今天趣味活動，鼓勵更多身障朋友走出戶外、參與運動、提升健康，強調對於身障朋友的照顧，議會與縣府未來會積極尋找合適場館，提供安全友善的運動空間，讓身障族群能安心運動、快樂生活。

澎湖身心障礙趣味活動安排有「就是愛黏」、「槍林彈雨」、「空投炸彈」、「提梯快跑」與「最佳吸引力」等五大趣味關卡，融合體能與趣味元素，讓身障朋友在歡笑中活動筋骨、增進協調性，天使也在遊戲中盡情展現自信與活力，現場充滿笑聲與掌聲。

運動 身障 澎湖縣 陳光復

相關新聞

高雄崗山之眼人氣驟跌盼起死回生 交通恐成大敗筆

高雄崗山之眼近年因遊客數慘跌，市府斥資4千萬整修封園，預計明年過年將以全新風貌重啟，但交通配套卻屢遭詬病，因園區不開放私...

墾丁大街神秘幾何圖案用途曝 早上開放臨停晚上人行空間

今年墾丁大街上出現多處五顏六色的幾何色塊，讓不少遊客直呼「也太繽紛了吧！」這是屏東縣政府進行的「墾丁大街人行空間改善工程...

高雄全新鼓山社福館打造身障者作業空間 提升自立生活能力

由中山國小舊校區改建的鼓山綜合社福館於今年8月啟用，3樓設立「鼓峰身心障礙者社區日間作業設施」，為18歲以上的身障者量身...

天下最新調查 陳其邁施政滿意度六都第一

高雄市政府近日因廢土等案陷入風暴，但據天下雜誌公布「2025縣市長施政滿意度調查」及「永續幸福城市大調查」，高雄市長陳其...

高雄廢樹枝暴增 議員促設木料銀行

高雄近年因颱風造成大量樹木倒伏，其中山陀兒颱風約損壞2500棵路樹，市府最終採破碎處理，由廠商回收再利用或統一焚燒，議員...

光電饋線回填致農路地基流失 光電場說明會場罵聲連連

寶興能源公司將在屏東枋寮鄉進行第6期太陽光電系統工程，今天在人和村舉辦說明會，現場罵聲連連。有村民抨擊寶興前幾期工程造成...

