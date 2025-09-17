澎湖身心障礙趣味活動 陳光復鼓勵走出戶外

澎湖縣長陳光復今天在一場身心障礙趣味活動中表示，縣府在社會福利、教育資源、無障礙空間等面向加強投入，全力打造「友善共融、幸福宜居」的澎湖。

澎湖縣體育會舉辦「114年運動i台灣2.0—身心障礙趣味活動」，今天在多功能綜合體育館登場，陳光復與議長陳毓仁到場與130餘位身障朋友與志工一起舞動身心、盡情遊戲，笑聲與掌聲此起彼落，氣氛溫馨又熱鬧。

陳光復表示，運動不只是強身健體的方式，更是促進心理健康、增進社會參與的重要途徑；透過今天這樣的活動，鼓勵身障朋友走出戶外、流汗、與同儕互動，享受彼此陪伴的悠閒時光。

陳毓仁表示，「運動i台灣」計畫全面照顧各年齡層的運動需求，透過今天趣味活動，鼓勵更多身障朋友走出戶外、參與運動、提升健康，強調對於身障朋友的照顧，議會與縣府未來會積極尋找合適場館，提供安全友善的運動空間，讓身障族群能安心運動、快樂生活。

澎湖身心障礙趣味活動安排有「就是愛黏」、「槍林彈雨」、「空投炸彈」、「提梯快跑」與「最佳吸引力」等五大趣味關卡，融合體能與趣味元素，讓身障朋友在歡笑中活動筋骨、增進協調性，天使也在遊戲中盡情展現自信與活力，現場充滿笑聲與掌聲。