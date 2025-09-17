環團爆高雄馬頭山廢棄物含銅超標 環保局：檢測不標準

高雄馬頭山遭傾倒廢棄物，馬頭山自然人文協會今天指民團檢測廢棄物銅含量超標，市府環保局回應，民團使用XRF儀器檢測並非廢棄物標準檢驗方法，容易誤導民眾造成恐慌。

美濃大峽谷案引發關注，高雄市馬頭山自然人文協會會長黃惠敏今天上午陪同立委舉行記者會表示，馬頭山今年2月間遭非法傾倒廢棄物，經檢警追查，行為人已遭檢方起訴，該批廢棄物遭高雄市政府環保局認定為一般事業廢棄物；但日前經台南社區大學再次檢測，證實含有多種高濃度重金屬，其中銅含量比土壤管制標準高出百倍，甚至鋅、砷、鎘等金屬元素也超標。

對此，高市環保局中午回應，今年2月檢警環偵辦行動中，已現場採集9件樣品送往國家環境研究院認證第三方實驗室，以標準檢驗方法TCLP進行檢測，結果顯示含銅量僅遠低於有害事業廢棄物認定標準，確認屬一般事業廢棄物。

環保局說明，公民團體使用的XRF儀器（攜帶式X-射線螢光光譜儀），是作為土壤中元素濃度快速篩選，其測值常為TCLP數值百倍以上，所檢測物質在環境中並非全數溶出，就連檢測不鏽鋼湯匙、硬幣，若經XRF檢測其鎳金屬含量也會高得異常。此方法非屬廢棄物標準檢驗方法，容易誤導民眾造成恐慌，應以TCLP標準檢測方法才正確。

市府強調，馬頭山案件已由橋頭地檢署提起公訴，7名行為人除依廢棄物清理法第36條規定，分別處最高新台幣300萬元罰鍰，並依第71條規定責令限期於9月21日前完成清理；若屆期不清理，將由環保局代為清除並向行為人求償。為降低環境風險，現場在清理前已以帆布覆蓋廢棄物。

立委與環團今天舉行記者會痛批，地方政府怠惰未依照國土變異點通報稽查，而高雄馬頭山也遭傾倒事業廢棄物。民眾黨立委陳昭姿要求，環境部應派員採樣，並加速廢棄物清理法修法。

環境部回應，預計9月底前可送行政院審查，期望可於10月底前送立法院審議；這次廢清法修正重點是加重刑責，修法後對於任意棄置廢棄物業者，最重刑責將從現行5年提高至7年，並追討不法利得。