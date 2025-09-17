「2025高雄奶茶節」登場 逾70攤齊聚鹽埕

快訊

中央社／ 高雄17日電

「2025高雄奶茶節」將於20、21日在捷運鹽埕埔站1號出口旁登場，高雄市政府觀光局今天表示，今年活動將集結逾70家奶茶與特色美食品牌，許多店家均推出限定特調與專屬優惠。

「2025高雄奶茶節」將於20、21日下午3時至晚間8時30分，在捷運鹽埕埔站1號出口旁登場。今年活動集結逾70家奶茶與特色美食品牌，並規劃舞台表演、親子互動遊戲與創意體驗活動，邀全台奶茶迷參加。

觀光局長高閔琳表示，鹽埕區因聚集多家在地飲品與老字號店家而有「奶茶一條街」美名。今年奶茶節已吸引許多特色奶茶店家參與市集，更有許多店家推出限定特調與專屬優惠，只有在高雄奶茶節才有。

例如「老宋飲食店」則首度研發「奶茶優格飲」，將鮮奶茶結合其招牌手作優格，帶來輕盈爽口的口感；而鹽埕在地品牌「偷喝奶茶」，則推出「春日桃桃」，以鮮奶茶搭配蜜桃果香，茶香與果香交織出清新滋味。

觀光局今天新聞稿說明，今年奶茶節除了喝奶茶、嚐美食，體驗活動及互動遊戲也很豐富，現場有「奶茶Shot杯王」挑戰賽，民眾可即場報名，一口喝完限定奶茶組，就有機會把獎金抱回家。

此外，活動現場設有2大打卡點，方便大家拍照。為推廣永續環保理念，現場多家奶茶與美食攤位皆可使用免現金交易。20、21日於指定店家消費，使用一卡通 iPASS MONEY APP掃碼付款，最高回饋25%。

觀光局並呼籲民眾多利用大眾運輸工具，可搭乘捷運至鹽埕埔站1號或4號出口直達，或搭乘輕軌至C13駁二蓬萊站、C12駁二大義站後步行約10分鐘，即可抵達活動會場，避免塞車與找停車位不便。

奶茶 美食 觀光局

