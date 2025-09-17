墾丁大街人行空間完工 幾何圖形區供日間限時臨停

屏東縣政府墾丁大街人行空間改善工程完工，規劃車道配置及增設人行空間，提升通行安全；另於墾丁大街新增12處3色幾何圖形區，供日間限時臨停，逾時可開罰。

屏東縣政府表示，墾丁大街是遊憩熱點之一，旺季因人潮密集，經常交通管制措施並縮減車道，而道路兩側並未完善提供人行及臨時停車空間，導致外側車道經常因裝卸貨或臨停而受阻，迫使夜間擺攤後遊客只能走在車道上，不僅影響行車效率，更造成行人安全疑慮，降低觀光品質。

縣府工務處養護科長張翔傑說，為改善問題，去年12月啟動「墾丁大街人行空間改善工程」，範圍自台26線墾丁大尖山停車場至福華渡假飯店，全長約1.41公里，總經費達新台幣5000萬元，工程在今年8月完工，以人本思維重新規劃車道配置，增設人行空間，並強化用路秩序，提升人車通行安全與遊憩體驗。

屏東縣警察局交通隊副隊長程大維說，同時於墾丁大街試辦12處臨停空間，鋪面採綠色帶狀與三色幾何圖形設計，搭配醒目告示牌，改善以往臨停無序、併排甚至占用車道問題；而臨停原則為日間開放汽、機車短暫停放，每次限停20分鐘，下午5時至晚上11時禁止停車，專供行人通行，以確保夜間遊憩安全。

縣府強調，因應9、10月連續假期即將到來，墾丁大街將湧入大量觀光人潮，除加強宣導新制，提醒民眾「臨停可行，但須按規定使用」，違者可依道路交通管理處罰條例取締，可處600元罰鍰。