助民眾就業智慧工廠 高分署開課培養關鍵技能

因應智慧工廠趨勢，勞動部高屏澎東分署開辦「電腦輔助機械繪圖與智慧化量測」課程，協助民眾培養就業關鍵技能，也為產業注入新動能，報名截至10月2日。

高屏澎東分署今天發布新聞稿表示，此課程核心目標在於培養電腦繪圖、智慧量測與自動化應用等專業技能，讓學員結訓後勝任機械設計工程師、CNC程式設計人員、繪圖人員、自動控制工程人員、智慧生產工程師、機器人感知系統工程師等職務，呼應當前智慧製造領域的人才需求。

為協助民眾快速掌握業界所需實用技能，高分署將具高精度、自動化等多項優點的「三次元量測儀」導入職業訓練課程；透過三維空間探測技術，結合自動化與物聯網應用，不僅能有效應對傳統工具難以測量的複雜工件，且能大幅縮短檢測時間、降低人為誤差，提升產品品質與生產效率。

此外，課程也新增「機械手臂」，搭配程式設計系統，經由精密量測智動化設備串接「機械手臂」與「三次元測量儀」，了解產品量測智動化過程及技能，透過實作理解智慧製造概念，強化對機械手臂在智動化生產中的應用能力。

高分署說明，新課程內容豐富，採循序漸進培養完整技能，即使沒有相關背景及經驗，也能從基礎學起，逐步熟悉理論與實務操作，累積具備從設計、檢測到智慧應用專業能力，快速掌握產業現場所需技能。

此外，高分署這個梯次訓練課程職類還有「可程式機電與體感控制應用」、「手工電銲暨半自動電銲」、「網路管理與通信技術整合實務」、「智慧電子實務應用」、「室內及工業配線」、「航太產業-CNC車銑複合（產訓班）」等多項職訓課程，年滿15歲以上待業者，以及想學一技之長的民眾都可報名參訓，結訓後將輔導就業。