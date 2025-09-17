快訊

川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

中秋之前好運沖天！「四生肖」驚喜連連…鼠貴人相助、 豬財運滾滾

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

助民眾就業智慧工廠 高分署開課培養關鍵技能

中央社／ 高雄17日電
勞動部高屏澎東分署開辦「電腦輔助機械繪圖與智慧化量測」課程，採循序漸進培養完整技能，即使沒有相關背景及經驗，也能從基礎學起，盼為產業注入新動能。（勞動部高屏澎東分署提供）中央社
勞動部高屏澎東分署開辦「電腦輔助機械繪圖與智慧化量測」課程，採循序漸進培養完整技能，即使沒有相關背景及經驗，也能從基礎學起，盼為產業注入新動能。（勞動部高屏澎東分署提供）中央社

因應智慧工廠趨勢，勞動部高屏澎東分署開辦「電腦輔助機械繪圖與智慧化量測」課程，協助民眾培養就業關鍵技能，也為產業注入新動能，報名截至10月2日。

高屏澎東分署今天發布新聞稿表示，此課程核心目標在於培養電腦繪圖、智慧量測與自動化應用等專業技能，讓學員結訓後勝任機械設計工程師、CNC程式設計人員、繪圖人員、自動控制工程人員、智慧生產工程師、機器人感知系統工程師等職務，呼應當前智慧製造領域的人才需求。

為協助民眾快速掌握業界所需實用技能，高分署將具高精度、自動化等多項優點的「三次元量測儀」導入職業訓練課程；透過三維空間探測技術，結合自動化與物聯網應用，不僅能有效應對傳統工具難以測量的複雜工件，且能大幅縮短檢測時間、降低人為誤差，提升產品品質與生產效率。

此外，課程也新增「機械手臂」，搭配程式設計系統，經由精密量測智動化設備串接「機械手臂」與「三次元測量儀」，了解產品量測智動化過程及技能，透過實作理解智慧製造概念，強化對機械手臂在智動化生產中的應用能力。

高分署說明，新課程內容豐富，採循序漸進培養完整技能，即使沒有相關背景及經驗，也能從基礎學起，逐步熟悉理論與實務操作，累積具備從設計、檢測到智慧應用專業能力，快速掌握產業現場所需技能。

此外，高分署這個梯次訓練課程職類還有「可程式機電與體感控制應用」、「手工電銲暨半自動電銲」、「網路管理與通信技術整合實務」、「智慧電子實務應用」、「室內及工業配線」、「航太產業-CNC車銑複合（產訓班）」等多項職訓課程，年滿15歲以上待業者，以及想學一技之長的民眾都可報名參訓，結訓後將輔導就業。

CNC

延伸閱讀

Ainos與崇越簽署代理協議 合攻半導體氣體監控、智慧製造及醫療

股票抽籤「肉多多」吸引眼球！達明（4585）上市中籤價差上看43萬

永湖集團導入AI瑕疵辨識 智慧製造接軌國際

MIC：因應匯率關稅 資通訊供應鏈須發展智慧製造聚落

相關新聞

高雄全新鼓山社福館打造身障者作業空間 提升自立生活能力

由中山國小舊校區改建的鼓山綜合社福館於今年8月啟用，3樓設立「鼓峰身心障礙者社區日間作業設施」，為18歲以上的身障者量身...

天下最新調查 陳其邁施政滿意度六都第一

高雄市政府近日因廢土等案陷入風暴，但據天下雜誌公布「2025縣市長施政滿意度調查」及「永續幸福城市大調查」，高雄市長陳其...

高雄廢樹枝暴增 議員促設木料銀行

高雄近年因颱風造成大量樹木倒伏，其中山陀兒颱風約損壞2500棵路樹，市府最終採破碎處理，由廠商回收再利用或統一焚燒，議員...

光電饋線回填致農路地基流失 光電場說明會場罵聲連連

寶興能源公司將在屏東枋寮鄉進行第6期太陽光電系統工程，今天在人和村舉辦說明會，現場罵聲連連。有村民抨擊寶興前幾期工程造成...

2026高雄市長最新民調曝光後 邱議瑩、林岱樺齊批柯志恩

媒體今公布2026高雄市長最新民調，民進黨立委賴瑞隆、許智傑皆贏國民黨柯志恩，但近日飽受大樹光電及美濃農地盜採案影響的邱...

高雄左營南門圓環施工引爆爭議 市府澄清：能改善交通

近期因台北公館圓環拆除爭議，高雄左營南門圓環進行路型改善工程引起質疑，外界擔心會破壞古蹟，圓環取消後使交通惡化，且經費、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。