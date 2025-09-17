北大武山步道全力搶修中 估10月1日提前重新開放
北大武山步道7月受西南氣流豪雨災害，多處崩塌嚴重、封閉整修，原暫停開放至今年底，經林業及自然保育署屏東分署全力投入搶修，預計在10月1日重新對外開放。
北大武山步道受豪雨影響，林業及自然保育署屏東分署勘災發現步道的0.45公里、0.55公里、0.65公里、2.45公里、6.1公里等多處塌陷，1.5公里處棧橋遭落石砸損、2.6公里處路基流失及路幅縮減等多處災損，且聯外產業道路部分路基掏空，原先預計暫停開放至今年12月31日。
林業及自然保育署屏東分署發布新聞稿表示，經相關單位全力投入搶修，目前修復進度順利，若天候條件允許，預計可在9月底前完成修復，並預定10月1日重新對外開放。
林業及自然保育署屏東分署提及，在北大武山步道重新開放前，建議山友可選擇鄰近的「日湯真山山徑」作為替代路線，此山徑位於原住民保留地，路線多屬緩坡，僅少部分坡度較陡，整體難度適中，適合一般民眾健行體驗；登臨山頂後，天氣晴朗時可遠眺泰武、萬巒及南、北大武山等壯麗景觀。
