快訊

川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

中秋之前好運沖天！「四生肖」驚喜連連…鼠貴人相助、 豬財運滾滾

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

北大武山步道全力搶修中 估10月1日提前重新開放

中央社／ 屏東縣17日電
北大武山步道7月受西南氣流豪雨災害，多處崩塌嚴重，暫時封閉以進行整修，經林業及自然保育署屏東分署全力投入搶修，進度順利，預計可在9月底前完成修復，並於10月1日重新對外開放。（林業及自然保育署屏東分署提供）中央社
北大武山步道7月受西南氣流豪雨災害，多處崩塌嚴重，暫時封閉以進行整修，經林業及自然保育署屏東分署全力投入搶修，進度順利，預計可在9月底前完成修復，並於10月1日重新對外開放。（林業及自然保育署屏東分署提供）中央社

北大武山步道7月受西南氣流豪雨災害，多處崩塌嚴重、封閉整修，原暫停開放至今年底，經林業及自然保育署屏東分署全力投入搶修，預計在10月1日重新對外開放。

北大武山步道受豪雨影響，林業及自然保育署屏東分署勘災發現步道的0.45公里、0.55公里、0.65公里、2.45公里、6.1公里等多處塌陷，1.5公里處棧橋遭落石砸損、2.6公里處路基流失及路幅縮減等多處災損，且聯外產業道路部分路基掏空，原先預計暫停開放至今年12月31日。

林業及自然保育署屏東分署發布新聞稿表示，經相關單位全力投入搶修，目前修復進度順利，若天候條件允許，預計可在9月底前完成修復，並預定10月1日重新對外開放。

林業及自然保育署屏東分署提及，在北大武山步道重新開放前，建議山友可選擇鄰近的「日湯真山山徑」作為替代路線，此山徑位於原住民保留地，路線多屬緩坡，僅少部分坡度較陡，整體難度適中，適合一般民眾健行體驗；登臨山頂後，天氣晴朗時可遠眺泰武、萬巒及南、北大武山等壯麗景觀。

屏東 北大武山

延伸閱讀

林業保育署台中分署辦捐血活動 將送黃喉貂布偶等特別禮

2025亞太永續博覽會：生物多樣性成企業變革重點

金門再生魚坊推產學合作 攜手校園復育原生魚

台江國家公園護蟹有成 卻見蟹屍遭槍擊有BB彈

相關新聞

高雄全新鼓山社福館打造身障者作業空間 提升自立生活能力

由中山國小舊校區改建的鼓山綜合社福館於今年8月啟用，3樓設立「鼓峰身心障礙者社區日間作業設施」，為18歲以上的身障者量身...

天下最新調查 陳其邁施政滿意度六都第一

高雄市政府近日因廢土等案陷入風暴，但據天下雜誌公布「2025縣市長施政滿意度調查」及「永續幸福城市大調查」，高雄市長陳其...

高雄廢樹枝暴增 議員促設木料銀行

高雄近年因颱風造成大量樹木倒伏，其中山陀兒颱風約損壞2500棵路樹，市府最終採破碎處理，由廠商回收再利用或統一焚燒，議員...

光電饋線回填致農路地基流失 光電場說明會場罵聲連連

寶興能源公司將在屏東枋寮鄉進行第6期太陽光電系統工程，今天在人和村舉辦說明會，現場罵聲連連。有村民抨擊寶興前幾期工程造成...

2026高雄市長最新民調曝光後 邱議瑩、林岱樺齊批柯志恩

媒體今公布2026高雄市長最新民調，民進黨立委賴瑞隆、許智傑皆贏國民黨柯志恩，但近日飽受大樹光電及美濃農地盜採案影響的邱...

高雄左營南門圓環施工引爆爭議 市府澄清：能改善交通

近期因台北公館圓環拆除爭議，高雄左營南門圓環進行路型改善工程引起質疑，外界擔心會破壞古蹟，圓環取消後使交通惡化，且經費、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。