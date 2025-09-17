高雄全新鼓山社福館打造身障者作業空間 提升自立生活能力

快訊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
鼓山社福館3樓特別設立「鼓峰身心障礙者社區日間作業設施」，由喜憨兒社會福利基金會辦理，為18歲以上的身障朋友量身訂做豐富課程與活動，培養作業技能到技藝。圖／高雄市社會局提供
由中山國小舊校區改建的鼓山綜合社福館於今年8月啟用，3樓設立「鼓峰身心障礙者社區日間作業設施」，為18歲以上的身障者量身訂做豐富課程與活動，培養作業技能到技藝陶冶，全面提升自立生活能力，尤其「咖啡禮盒包裝」是身障朋友最喜歡的作業活動，目前全市有48處社區日間作業設施，數量為全國第一。

社會局活化中山國小舊校區，透過耐震補強和空間改造，打造一座以家庭支持為核心的全齡共融園區，3樓設立「鼓峰身心障礙者社區日間作業設施」及「桃子園身心障礙者社區日間照顧服務」，由社會局委託財團法人喜憨兒社會福利基金會辦理，為18歲以上的身障朋友量身訂做豐富課程與活動。

社會局表示，據點內有多功能活動空間、簡易廚房及會談室一應俱全，還規劃了生活技能、健康體能、手作技藝等多元課程，不僅幫助身障朋友培養自信與能力，更透過社區參與的機會，讓他們練習與人互動，並將學到的技能應用在日常生活裡。在全方位支持下，服務對象不僅獲得了正向的學習經驗，也逐漸能在社區中自立生活。

在鼓峰作業設施裡，服務對象最喜歡的作業活動是「咖啡禮盒包裝」，從細數咖啡包、將咖啡包與咖啡壺小心放入紙盒分隔的正確位置，一步步拼裝成精緻的禮盒，每個環節都由身障者親手完成，這些看似簡單的步驟，背後是教保員長時間觀察個別特質，進行作業能力分析，並不斷地重複訓練，才逐漸讓他們能夠獨立完成。

小恩（化名）是位中度自閉症朋友，剛到據點時總是低著頭，對新環境感到不安，但在教保員專業的課程安排與陪伴鼓勵下，慢慢適應也願意嘗試新的挑戰，從練習數咖啡包開始，再把咖啡包擺正、放進紙盒格子裡，最後小心翼翼地把咖啡壺放進去，從剛開始他常常放歪或放錯格，但透過一次次的練習，小恩已經能順利完成整個流程，看著親手完成的禮盒，露出滿意的微笑，對自己更有信心，現在他每天都期待到據點，作息也越發規律，甚至會主動向夥伴打招呼，他的蛻變讓家人充滿信心，也肯定據點的用心。

社會局表示，為了讓身障朋友能安心在社區中生活，持續以每年新增8至10處據點為目標。今年已再增設8處據點，全市目前共124處社區照顧支持機構據點，其中，48處社區日間作業設施數量更是全國第一！透過緊密的支持網絡，提升身障朋友的生活支持品質。

