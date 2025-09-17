天下最新調查 陳其邁施政滿意度六都第一

高雄市政府近日因廢土等案陷入風暴，但據天下雜誌公布「2025縣市長施政滿意度調查」及「永續幸福城市大調查」，高雄市長陳其邁仍以71.8分蟬聯六都第一，並在永續幸福城市大調查及首次舉辦的「慢老城市調查」中雙雙名列六都第二。

據雜誌調查，高雄近年積極推動「淨零X科技高雄、宜居高雄、幸福高雄、魅力高雄」四大願景，在交通建設、產業升級、環境永續與城市治理等方面都展現成果。

環境面向2023年起連3年奪下六都第一，具體成果為率先通過「淨零城市發展自治條例」，完成首部城市碳預算，發行綠債、成立淨零學院，推動綠色治理與人才培育。都市綠地面積與公車電動化比率亦居六都之冠。

施政與社福方面強調財政紀律，2021年起連續4年零舉債，交通部分，30日內道路事故行人死傷數為六都最低。公共托育至今年8月已設置66處公共托育據點、273所準公共幼兒園，公共化幼兒園就讀比率六都第一；長照服務已完成一學區一日照中心規畫，銀髮族可獲就近照護。

慢老城市調查中，高雄在安居環境、社會友善及身心健康指標名列六都第二。市府推動社區健康據點，鼓勵長者參與志工與樂齡學習，並規畫15座運動中心，讓長者住得安心、走得出門、活得健康。

高市府表示，這份成績是市民支持與市府團隊努力的成果，未來將持續深化施政，推動捷運多線建設、社會住宅供給，及AIoT與半導體產業聚落發展，加強青年就業創業支持，打造全齡共享的典範城市，回應市民期待。