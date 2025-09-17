聽新聞
高雄廢樹枝暴增 議員促設木料銀行

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
去年山陀兒颱風造成高雄許多路樹倒塌，農業局攜手樹德科技大學與木工師傅，將災後風倒樹木再利用，打造出「風倒木木馬」，促進循環經濟。圖／高雄市農業局提供
高雄近年因颱風造成大量樹木倒伏，其中山陀兒颱風約損壞2500棵路樹，市府最終採破碎處理，由廠商回收再利用或統一焚燒，議員認為浪費資源也有空汙疑慮，籲市府設綠木資材場，提供市民創作學習資源，推動循環經濟。

高雄近年倒塌的樹木、廢棄樹枝平均約1至2萬噸，今年則高達1千多噸，多先堆置臨時堆置場，再委外清運到合法樹⽊處理廠交由業者處理。議員陳慧文認為，倒塌的樹木其實可善用為再生資源或教育素材，建議高市府比照其他縣市設立「綠木資材場」或「廢木料銀行」，轉化為市民創作資源，推動木工教學、藝文手作，加速循環經濟。

經查，台南市有成立「木料銀行」，將廢樹枝破碎成木料後免費發送市民，鋪於土壤表面能保濕、抑制雜草和減少揚塵，亦增加土壤有機質、調整酸鹼值，有業者則用來凝固禽畜糞便，另也發酵製成肥料。

高市工務局公園處表示，呼應循環經濟和淨零碳排政策，高市各樹⽊處理廠多將廢樹枝製成⽊炭、肥料、SRF燃料棒等，而木料銀行和綠⽊資材場因受限於傾倒樹⽊進場的數量及⼈⼒經費，較窒礙難⾏，長期放置恐衍⽣⽕災風險和環境疑慮，故仍以加速資源化為⽬標。環保局指將彙整全市廢樹枝數量，建構處理再利用設施與去化管道。農業局去年則攜手林業署，與樹德科大師生和木工師傅合作，將部分山陀兒颱風時傾倒的樹木製成木馬，將廢樹木資源化。

高雄市 林業署 山陀兒颱風

